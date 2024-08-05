Ê¿ÏÂµ§Ç°Áü¤Î¹½ÁÛ»ñÎÁÈ¯¸«¡¡ºî¼Ô¡¢ËÌÂ¼À¾Ë¾¤Î¥á¥â
¡¡Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµ§Ç°Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÇÄ¦¹ï²È¤ÎËÌÂ¼À¾Ë¾¡Ê1884¡Á1987Ç¯¡Ë¤¬¹½ÁÛ¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Î»ñÎÁ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎËÌ¶èÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£»¨µÄ¢¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÍÊªÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤òµ§Ç°¤¹¤ëÁü¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¶¿Í´ÖÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤òµá¤á¤¿·Ý½Ñ´Ñ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¦¹ï»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÅÚÊý±º²Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ£»¨¤Ê¼Â¸³¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤ä¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÌî¿´¤âÊ¬¤«¤ë¶½Ì£¿¼¤¤»ñÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎËÌÂ¼¤Ï50Ç¯¤ËÄ¹ºê»Ô¤«¤éµÇ°Èê¤ÎÀ©ºî¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¼«Âð·ó¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¹½ÁÛ¤ò»Ï¤á¤¿¡£