Î¦¾å¶¥µ»¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â³¡¹ Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Î¹â¤¤ÊÉ¡É¤ËÎÞ¤â¡¡Â¼ÃÝÁª¼ê¤ÈÀôÃ«Áª¼ê¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð
Î¦¾å¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Î½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª1ÁÈÌÜ¡£
ÆüËÜ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ´õ¼ÂÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤È¡¢Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Î»³ËÜÍ¿¿Áª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬Î×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì8¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡£
»Ä¤ê1¼þ¤Î»þÅÀ¤Ç9¿Í¤¬Áè¤¤¡¢ÀèÆ¬¤ÏÅÄÃæÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢9°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£
»³ËÜÁª¼ê¤â17°Ì¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ´õ¼ÂÁª¼ê¤Ï¡Ö·è¾¡¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¸½¼Â¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÁª¼ê¤ÎµÏ¿¤Ï15Ê¬00ÉÃ62¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë8°Ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«Áª¼ê¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0ÉÃ98¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜÀª¤ÎÄ©Àï¡£À¤³¦¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¼ïÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¹ËÜËãÎ¤»ÒÁª¼ê¡Ê29¡Ë¡£
µÏ¿¤Ï13m40cm¤ÇÁ´ÂÎ¤Î28°Ì¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹ËÜËãÎ¤»ÒÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÎÍ½Áª¤Ë¶¶²¬Í¥µ±Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£
ÁÀ¤¦¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡£ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡£°ìÈÖÎÉ¤¤¿§¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÉñÂæ¤Ç·Þ¤¨¤¿1²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·ÄËº¨¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£
2²óÌÜ¤Ï7m72cm¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ê¤Ï¥é¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤ê¼êÁ°¤ÇÉ½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁªºÇ½ª3²óÌÜ¤ÎÄ·Ìö¡¢µÏ¿¤Ï7m81cm¤Ç17°Ì¡£·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶²¬Í¥µ±Áª¼ê¡§
¡ÊQ.º£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©¡Ë¤¢¤È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Áª¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Äº´Æ£·ýÂÀÏºÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬1ÁÈ5°Ì¡£ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬3ÁÈ6°Ì¡£
º´Æ£É÷²íÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤¬6ÁÈ6°Ì¤È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£·ýÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢Éã¤¬¥È¡¼¥´¿Í¡¢Êì¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÇÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬1ÁÈ1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë4ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀôÃ«½Ù²ðÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤â3°Ì¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£
2¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜÀª½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£