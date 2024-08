Xdinary Heroes、韓国単独コンサートが4連続で全席完売！大盛り上がりのステージで新曲を初披露

Xdinary Heroesが、単独コンサートを盛況裏に終えた。彼らは2日から4日までの3日間、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて「Closed♭eta:v6.3」を開催。今回の公演をもって、Xdinary Heroesが韓国で開催した単独コンサートは4連続で全席完売を記録した。4月から開催中のツアー「Closed♭eta」は、Xdinary Heroesが今年発表した新たなプロジェクト「2024 Xperiment Project」の一環だ。彼らは今年に入ってデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」、コンサートシリーズ「Closed♭eta」の実施を発表し、新たなストーリーを予告しながら活動を続けてきた。

観客のカウントダウンで幕を開けた今回の公演では、スタート直後から「Come into my head」「Bicycle」「Pirates」「Man in the Box」「Ghost」と、パワフルな楽曲が連続。瞬く間に会場を熱狂させた。その後もファンたちがコンサートで必ず合唱する「Freakin' Bad」「Strawberry Cake」、今回のツアーシリーズで初披露となった「Pirates」「Ghost」、夏の夜の感性を刺激する「until the end of time」「Paranoid」「Dear H.」など、彼らの熱い思いが込められた全26曲のステージは一層ファンを楽しませた。さらには、5日にリリースされる新曲「Save me」も今回の公演で初披露。メンバーたちは「曲を作っている時に、サビのメロディーがずっとしっくりこなくて……ガオンがマイクを握ってメロディーを歌うと、心の中にある感情を語っているような感じでとても良かったんです。ついに『Save me』を聴いていただけて嬉しいです」と楽曲にまつわるエピソードを語り、「誰かの手が必要な時、日差しは明るいのなぜか肩が重い時……この曲が皆さんの慰めになればと思います」と伝えた。「Closed♭eta:v6.1」からソロステージの主人公を務めてきたジュヨンとO․deは、今回も華麗なステージを披露。正反対の魅力でファンを魅了した。ジュヨンはイギリスのロックバンドRadiohead(レディオヘッド)の「Creep」を歌い、「メンバーたちがいない状況で、何かを1人でやるとなると本当に緊張します。今回も悩みながら選んだ曲で緊張したけれど、皆さんが楽しんでくださったというだけで僕は十分です」と感想を伝えた。O․deは、BTSのジョングクの「Seven(feat.Latto)」を歌った。パフォーマンスだけでなく自作のラップも披露し、キーボードプレイヤーの意外な一面には拍手が鳴りやまなかった。彼は「もともと振り付けは考えずに選曲したけれど、議論を経て追加することになりました。Villains(ファンの名称)と1週間ずっとコンサートをしながら遊びたい気持ち、皆さんとコンサートをすれば情熱が溢れてくるという気持ちを込めてみましたが、うまく伝わっていれば幸いです」と微笑んだ。アンコールステージまで熱いサウンドを届けた彼らは「8月を皆さんと共にスタートすることができて幸せでしたし、『Save me』という大切な曲を1番最初に聴いていただけて光栄でした。僕たちの真心を込めて作った曲なので、皆さんが大きなパワーを貰えるような曲になれば幸いです」と感想を伝え、「蒸し暑い天気にもかかわらず、大切な時間を割いて来てくださって、本当にありがとうございます。皆さんの情熱のおかげで、今月も幸せな気持ちでステージに立つことができました」とファンへの感謝を表した。さらに、「僕たちの公演では、皆さんが自由に遊んでもいいのです。皆さんがずっと楽しく過ごせるように、もっと面白くて記憶に残る公演をお届けできるよう、いつも一生懸命に準備します。成長を続けるXdinary Heroesとして、これからもずっと素敵な楽曲とステージをお届けします。いつも感謝していますし、愛しています」とファンに対する愛情を惜しみなく伝え、最後には「Night of Fireworks」のステージで公演を締めくくった。Xdinary Heroesは、本日(5日)午後6時に「Open♭eta v6.3」とタイトル曲「Save me」を正式リリース。デジタルシングルのリリースや単独コンサートを通じて常に新鮮な魅力を届ける彼らには、一層の注目が集まっている。