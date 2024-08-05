10·î¤Î½ÐÄ¥¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡AKB48¤Î¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤¬³ã¾å»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AKB48¤¬¡¢10·î¤Ë³ã¾å»Ô¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬³ã¾å»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ã¾å»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢AKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤ÈÆÁ±Êæ¹³¤¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤ËÄ¹Í§ºÌ³¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2005Ç¯12·î¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍèÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢AKB48¡£
·ëÀ®Åö½é¤«¤éÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î½©¡¢·à¾ì¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ20ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤á¤°¤ë½ÐÄ¥¸ø±é¡£
¥á¥ó¥Ðー¤â½©ÅÄ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£åºÀ±¤µ¤ó
¡Ö·à¾ì¸ø±é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤AKB48¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½©ÅÄ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë´ü´Ö¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
ÆÁ±Êæ¹³¤¤µ¤ó
¡Ö½©ÅÄ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªº×¤ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¢¥Ä¤¤¸ø±é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Í§ºÌ³¤¤µ¤ó
¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ëº£¤ÎAKB48¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
AKB48¤Î½ÐÄ¥¸ø±é¤Ï¡¢³ã¾å»Ô¤Î»ÔÌ±¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤«¤¿¤ê¤¢¤ó¡×¤Ç10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£