Âîµå½÷»Ò¡¡½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡ªÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ÏÁ¯Îõ¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè11Æü¡¡Âîµå¡Ê2024Ç¯8·î5Æü¡¡¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»ÒÃÄÂÎ1²óÀï¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡ËÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÆ±³ØÇ¯¡È¤Ò¤Ê¤ß¤¦¡É¥Ú¥¢¤À¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ïº¸ÏÓ¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¡£¤ä¤ä¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¡½1¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï16ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè3»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤âÊ¿Ìî¤¬·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë²÷¾¡¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö½éÀï¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£