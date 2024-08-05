moon drop、激しいパフォーマンスで魅せるライブチューン「excuse!excuse!」のMV公開
moon dropが、3rd Full Album『君にみた季節』収録の「excuse!excuse!」のミュージックビデオを8月7日(水)に公開する（https://youtu.be/rNooaIam8wg）。
「excuse!excuse!」は、moon dropらしい90年代のJ-POPを彷彿とさせるような日常に溶け込む温かな音楽性の一方に秘める、ロックバンド然とした熱いライブパフォーマンスが光る楽曲。1st Full Album以降、アルバムリリースの度に激しいライブチューンを収録しているが、これらの楽曲を披露するパートはライブ会場でも大きな歓声が湧き起こるなど、ファンからの支持も非常に厚い楽曲となっている。
ライブ・イベント情報
― LIVE HOUSE SERIES ―
09/03(火) 京都 KYOTO MUSE OPEN17:30/START18:30
09/07(土) 岩手 CLUB CHANGE WAVE OPEN16:00/START17:00
09/08(日) 宮城 DARWIN OPEN16:00/START17:00
09/14(土) 岡山 YEBISU YA PRO OPEN16:00/START17:00
09/15(日) 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:00/START17:00
09/20(金) 北海道 PENNY LANE24 OPEN17:30/START18:30
09/21(土) 北海道 CASINO DRIVE OPEN16:30/START17:00
10/05(土) 新潟 GOLDEN PIGS RED OPEN16:15/START17:00
10/06(日) 石川 金沢AZ OPEN16:15/START17:00
10/19(土) 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:00/START17:00
10/20(日) 熊本 B.9 V1 OPEN16:00/START17:00
10/25(金) 三重 M’AXA OPEN18:00/START18:30
＊全公演ONEMAN LIVE＊
― HALL SERIES ―
11/02(土) 愛知 名古屋市公会堂ホール OPEN17:00/START18:00
11/17(日) 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール OPEN17:00/START18:00
11/30(土) 大阪 NHK大阪ホール OPEN17:00/START18:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
【詳細】https://moondrop-official.com/feature/10thanniversarytour
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