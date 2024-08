【DAY1】-LIVE-AKLO[初]ANARCHYBIMC.O.S.A.[初]Creepy Nuts[初]※追加発表CYBER RUIDADAEric.B.JrElle TeresaGADORO[初]IOJin DoggkZm[初]MC TYSON[初]ralphRed EyeSALU[初]※追加発表SKRYU[初]WatsonXANSEI with FRIENDSYoung Cocoジャパニーズマゲニーズ千葉雄喜 -Shot Live-[初]般若[初]紅桜[初]百足&韻マン[初]7[初]03- Performance[初]Bene Baby [初]Choppa Capone [初]JAKEN [初]18stop [初]and more...-DJ-ASIAN STAR[初]DJ BULLSETDJ C2[初]DJ DEFLODJ GEORGEDJ KANJIDJ KEMDJ KOTARODJ MAGARA(MASTERPIECESOUND)[初]DJ NISHIMIYADJ SN-ZDJ 8MANFUJI TRILLnasthug[初]ZEN-LA-ROCK(DJ SET)[初]【DAY2】-LIVE-AI[初]AK-69AwichBonberoCandeeCarzCharlu [初]DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDSDJ RYOW with FRIENDSeydenHideyoshiJP THE WAVYKaneee[初]Kohjiya[初]LANALEX [初]Lunv Loyal[初]MaRI[初]MonyHorseOnly UOZworld[初]SEEDA[初]\ellow BucksYvng Patra[初]柊人[初]ゆるふわギャング[初]And More...-DJ-DJ CHARIDJ JAMDJ KEKKEDJ NORIODJ RyuNosuK(FTL)[初]DJ SpiTe[初]DJ TATSUKIDJ U-LEEDopeOnigiriFOOLISHMANMARZY[初]New J[初]VLOTYUTO

<THE HOPE 2024>



日程:2024年9月21日(土)、9月22日(日)会場:お台場THE HOPE特設会場主催:THE HOPE制作委員会お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00)THE HOPE公式サイト:http://the-hope.jp・オフィシャル先着先行チケット受付期間〜2024年9月5日(木)23:59まで・チケット購入サイト【イープラス】(日本語表記受付)https://eplus.jp/thehope/【If you prefer to purchase tickets on English page, you can do from here】(英語表記受付)https://ib.eplus.jp/thehope2024・各チケット料金先行販売《1DAY TICKET》GOLD TICKET \13,000PLATINUM TICKET \23,000《2DAYS TICKET》GOLD TICKET \24,000PLATINUM TICKET \44,000PLATINUM TICKET特典・PLATINUM専用最前エリアのご利用・PLATINUM専用入場口からのご入場・PLATINUM専用オフィシャルバーのご利用・PLATINUM専用トイレのご利用公演に関するお問い合わせ・キョードー東京・0570-550-799(平日:11:00〜18:00/土日祝:10:00〜18:00)