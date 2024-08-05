布袋寅泰、12月に日本武道館2DAYS開催。2024年唯一の単独公演
布袋寅泰が12月6日・7日に、2024年唯一の単独公演＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞を開催することが決定した。
2021年に開催された日本武道館公演は、新型コロナウィルス感染症対策のため無観客にて開催。当初は有観客公演を予定していただけに、無観客開催に涙を飲んだファンも多い。そんな彼らにとって、今回発表された日本武道館2デイズ開催は嬉しいニュースとなっただろう。
チケットは8月21日18時から8月26日までの期間、公式ファンクラブ“beat crazy”会員先行抽選申込が実施。8月18日までにbeat crazyに入会すると、このチケット購入申込みに参加可能だ。
公演情報
12月6日(金)
日本武道館
開場 17時30分 / 開演 18時30分
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 2 “The HISTORY”＞
12月7日(土)
日本武道館
開場 16時00分 / 開演 17時00分
チケット代
全席指定 12,000円(税込)
※3歳未満入場不可(3歳以上有料)
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。
公演詳細: https://jp.hotei.com/special/budokan2024/
公演に関してのお問い合わせ
キョードー東京 0570-550-799 (平⽇11:00〜18:00・⼟⽇祝10:00〜18:00)
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