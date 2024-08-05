布袋寅泰が12月6日・7日に、2024年唯一の単独公演＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞を開催することが決定した。

2021年に開催された日本武道館公演は、新型コロナウィルス感染症対策のため無観客にて開催。当初は有観客公演を予定していただけに、無観客開催に涙を飲んだファンも多い。そんな彼らにとって、今回発表された日本武道館2デイズ開催は嬉しいニュースとなっただろう。

＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”＞は、2日間それぞれ異なるコンセプトのスペシャルライブが繰り広げられる予定。初日(Day 1)のコンセプトタイトルは“The HITS”。そして、二日目(Day 2)のコンセプトタイトルは“The HISTORY”となっており、これらだけでも想像を巡らせるに十分なキーワードとなっている。

チケットは8月21日18時から8月26日までの期間、公式ファンクラブ“beat crazy”会員先行抽選申込が実施。8月18日までにbeat crazyに入会すると、このチケット購入申込みに参加可能だ。

公演情報

＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 1 “The HITS”＞
12月6日(金)
日本武道館
開場 17時30分 / 開演 18時30分

＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 2 “The HISTORY”＞
12月7日(土)
日本武道館
開場 16時00分 / 開演 17時00分

チケット代
全席指定 12,000円(税込)
※3歳未満入場不可(3歳以上有料)
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。
公演詳細: https://jp.hotei.com/special/budokan2024/
公演に関してのお問い合わせ
キョードー東京　0570-550-799　(平⽇11:00〜18:00・⼟⽇祝10:00〜18:00)

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