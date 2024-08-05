¥·¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡õ¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×8·î24Æü¤è¤êFOD¤ÇÇÛ¿®·èÄê¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ö¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ï¡¢ºâÈ¶¤ÎÇ¯²¼Èà»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·è¿´¤·¤¿Ä¶¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤Î¥Ï¡¦¥æ¥ó¥½¤È¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¸æÁâ»Ê¥½¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¾¿Æ¤Î»×ÏÇ¤ÇÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Î·»¤Ç¤¢¤êAL¥«¡¼¥É¤ÎÉû²ñÄ¹¥½¡¦¥·¥¦¥©¥ó¤È¡¢CM¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÀìÌ³¤Ç¤¢¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¡¦¥ß¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¡¢Á´¤¯°¦¤¬¤Ê¤¤´Ø·¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÊý¸þ¤ØÆ°¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÂç´ë¶ÈAL¥«¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¡¢Îø°¦¤È¤ÏÄø±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ï¡¦¥æ¥ó¥½Ìò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡ÖºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡ÁReborn Rich¡Á¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2020¡Á2021Ç¯¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
W¼ç±é¤ÎÁê¼êÌò¤È¤Ê¤ëAL¥«¡¼¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢AL¥«¡¼¥É²ñÄ¹¤Î¼¡ÃË¥½¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥óÌò¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÊü²Ý¸åÀïÁè³èÆ°¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥·¥å¥ë¥×¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖAsia Artist Awards¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¼¡À¤Âå¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Î¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Î·»¥½¡¦¥·¥¦¥©¥óÌò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥é¥ó¥×¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ¤¾ÝÄ£¤Î¿Í¡¹¡§¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¡©¡ª¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥æ¥ó¡¦¥Ð¥¯¤¬¡¢¥·¥¦¥©¥ó¤ÎºÊ¥¤¡¦¥ß¥¸¥óÌò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÍ±×¤Êº¾µ½¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Ü¥é¡ª¥Ç¥Ü¥é¡ÁÎø¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜµ¤¡Á¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö´Ôº²¡§¸÷¤È±Æ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥ó¤¬Ì³¤á¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
±é½Ð¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ü¥é¡ª¥Ç¥Ü¥é¡ÁÎø¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜµ¤¡Á¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥½¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö´Ôº²¡×¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ú¡¦¥Ò¥è¥ó¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¥è¥ó¥¨¤µ¤ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¡¦¥¦¥ó¥¸¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö´Ôº²¡×¡Ö¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡PD¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤ËFOD¤Ï¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡õÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÃêÁª¤Ç700¿Í¤ò9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥É¥é¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÁFODÆÈÀêÇÛ¿®µÇ°¡Á¡×¤Ø¾·ÂÔ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾·ÂÔ¤ÎÃêÁª¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¹ç·×30¿Í¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ï¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤¬3ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë
2024Ç¯8·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü21»þºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®
¢¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú½Ð±é¡Û
¥·¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ð¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥ó
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
±é½Ð¡§¥½¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ú¡¦¥Ò¥è¥ó
µÓËÜ¡§¥ª¡¦¥¦¥ó¥¸
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥¡
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡õÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2024Ç¯8·î5Æü¡Ê·î¡Ë14»þ¡Á8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
¡9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡Ê¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¡Ë
¡Ö¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥É¥é¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÁFODÆÈÀêÇÛ¿®µÇ°¡Á¡×¤´¾·ÂÔ¡§700Ì¾ÍÍ
¢2¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Á¡¼¥ë¡§21Ì¾ÍÍ
£2¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¡§2Ì¾ÍÍ
¤2¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡§5Ì¾ÍÍ
¥2¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡§2Ì¾ÍÍ
±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×ÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸