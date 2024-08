横浜駅西口地下直結でショッピングや観光の拠点として便利な「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

今回は「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」にて実施されている、夏限定のメニューや涼し気なイベントなどをまとめて紹介していきます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏メニュー/イベント」まとめ

ホテル内にバリエーション豊かな8つのレストラン&バーがある「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

夏限定のメニューや涼し気な演出も実施され、宿泊だけに限らず、立ち寄り・日帰り利用などが増えています。

今回は、猛暑が続くこの季節を、ホテル内の涼やかな空間で心地よく過ごせる、期間限定の特別なメニューやプランを紹介していきます☆

ラウンジ「シーウインド」フレッシュフルーツスカッシュ

販売期間:販売中〜2024年8月31日(土)※平日限定

価格:レモン 1,400円(税・サ込)/オレンジ 1,600円(税・サ込)/グレープフルーツ 1,800円(税・サ込)

販売店舗:ラウンジ「シーウインド」

カフェ利用だけでなく、ビジネスの商談やワーキングスペースとしての利用も広がっている、優雅にゆったり過ごせるラウンジ「シーウインド」

「シーウインド」に、外出先での暑さをしのいだり、お仕事の合間にホッと一息つきたいときにおすすめなフレッシュフルーツスカッシュが登場しています。

搾りたての果汁と、エルダーフラワーが香るトニックウォーター「FEVER-TREE」を合わせた爽やかなドリンクは、レモン、オレンジ、グレープフルーツの3種から選択可能。

じめじめとした暑さが気になるこの時季に、フレッシュフルーツスカッシュで爽快な気分を味わうことができます。

ラウンジ「シーウインド」プレミアムかき氷

販売期間:販売中〜2024年8月31日(土)

価格:各2,700円(税・サ込)

販売店舗:ラウンジ「シーウインド」

ラウンジ「シーウインド」では、旬のフルーツをふんだんに使用した、プレミアムな「ひんやりかき氷」も販売中。

「ピーチ」は糖度の高い桃、「一桃匠」を丸々一個使用した贅沢なかき氷です。

「パイナップル」はふわふわに削った氷にココナッツアイスを忍ばせたプレミアムなかき氷。

フレッシュパイナップルもトッピングし、食感にもアクセントを付けたメニューです。

フレンチ「ベイ・ビュー」Sheraton テーブルマナー for KIDS 〜夏休みの昼餐会〜

開催日:2024年8月7日(水)〜9日(金)・13日(火) 〜14日(水)

当日スケジュール:

・受付 11:30〜

・お食事スタート 12:00〜

価格:大人 10,000円(税・サ込)/子供 8,000円(税・サ込)

ホテル最上階「ベイ・ビュー」にて、親子でフレンチのフルコースを味わいながら、テーブルマナーを学べる実践型マナー教室を実施。

希望により、ホテル6階にある美容室にてヘアメイクセットのオプションも用意されています。

美味しく食べて楽しく学べる夏休みだけの特別なプランです。

オールデイブッフェ「コンパス」〜夏の北海道フェア〜

オールデイブッフェ「コンパス」〜夏の北海道フェア〜 概要

開催期間:開催中〜2024年10月31日(木)

料金:

【ランチ】 平日 大人 6,000円(税・サ込)/子供 3,000円(税・サ込)土日祝:大人 9,000円(税・サ込)/子供 4,500円(税・サ込)【ディナー】全日大人 9,000円(税・サ込)/子供 4,500円(税・サ込)

※お盆期間(8月10日〜8月18日)は特別料金となります

オールデイブッフェ「コンパス」にて開催されている、北海道のグルメ旅行さながらの気分を味わえる「夏の北海道フェア」

家族や友人とともに、「コンパス」のバラエティ豊かな美食の数々が心行くまで堪能できるフェアです。

十勝若牛のステーキやほたてのバター焼きが並ぶブッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」夏の北海道フェア 十勝若牛のステーキやほたてのバター焼きが並ぶブッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」夏の北海道フェア 続きを見る

オールデイブッフェ「コンパス」夏休みキッズイベント

オールデイブッフェ「コンパス」では、夏休み限定でキッズイベントも実施。

お子さんも楽しめるブッフェコーナーやデザートピザ体験ができるイベント、夏の縁日などが開催されます。

Summer Kids コーナー

開催期間:開催中〜8月25日(日)

ブッフェコーナーに、お子さんも楽しめる「Summer Kids コーナー」を設置。

ハンバーグやエビフライ、唐揚げなど、お子さんの大好きなお料理やかき氷、チョコレートファウンテンなどが取り揃えられています。

リトルパティシエ

開催期間:2024年8月10日(土)〜18日(日)

対象:4歳〜小学生 ※要予約

デザートピザ作り体験を楽しめる「リトルパティシエ」を期間限定で実施。

完成した自分だけのオリジナルデザートピザとコック帽を被り、パティシエ気分で写真撮影を楽しめます。

参加されたお子さんには、記念品としてコック帽がプレゼントされます。

夏の縁日

開催期間:開催中〜8月25日(日)

開催時間:1部13:00〜16:30/2部18:00〜21:30

※8月25日最終日は20:30まで

コンパスエントランス前のスペースにて、お子さんが楽しめる縁日を開催中。

輪投げや千本釣り、ストラックアウトのゲームの景品としてお菓子やお子さん用のおもちゃがプレゼントされます。

コンパスを利用されるお子さん(4歳〜12歳まで)には、1回無料券が進呈されます。

鉄板焼「さがみ」夏休み 学べるお子様プレート

提供期間:提供中〜2024年8月25日(日)

価格:8,000円(税・サ込)

対象年齢:4歳〜12歳まで ※前日までの要予約

メニュー例:食前のお愉しみ/焼き野菜/6種のお肉(タン/ヒレ/サーロイン/ランプ ハンバーグ/リブ/テールスープ/御飯/デザート/ソムリエおすすめ野菜ジュースまたはアラン・ミリア グレープジュース)

提供店舗:鉄板焼「さがみ」

日本全国から厳選した和牛を、ゲストの目の前で美味しく焼き上げる鉄板焼「さがみ」にて提供されている「夏休み 学べるお子様プレート」

親子で食事を楽しみながら、お肉の調達ルートからテーブルマナーまでが学べるほか、牛肉の部位が描かれた素敵なパズルのお土産付きお子さん向けコースです。

中国料理「彩龍」彩龍オーダーバイキング

開催日:2024年8月4日(日)、11日(日)〜15日(木)、18日 (日)、25日(日)

価格:大人 12,000円(税・サ込)/小学生 6,000円(税・サ込)

提供店舗:本格中国料理「彩龍」

モダンかつラグジュアリーな本格中国料理「彩龍」

「彩龍」にて、人気のディナーオーダーバイキングが日曜日、お盆期間限定で開催されます。

日本料理「木の花」夏泡納涼プラン

提供期間:提供中〜2024年8月29日(木)日〜木限定

料金:13,500円(税・サ込)

定員:1日3組限定

提供店舗:日本料理「木の花」

ホテル8階にありながら和の心を感じられる日本庭園があり、涼やかな新緑を眺めながら、個室でゆったりとお食事が楽しめる日本料理「木の花」

「木の花」にて提供されている「夏泡納涼プラン」は、鮮魚のお造りや和牛フィレカツ、旬の鰻のかば焼きとだし巻き卵など、料理長こだわりの夏のお料理が堪能できます。

さらにスパークリングワイン、ビール、ハイボールなどがフリーフローで楽しめるのも嬉しいポイント。

納涼会・暑気払いなど、夏のお集まりに最適なプランです。

日本料理「木の花」鰻・牛肉会席

提供期間:提供中〜2024年8月26日(月)

料金:20,000円(税・サ込)

提供店舗:日本料理「木の花」

日本料理「木の花」にて、土用の丑の日にちなんだ限定ディナーメニュー「鰻・牛肉会席」を提供中。

上質な国産鰻と黒毛和牛のふたつの美食が1度に楽しめる至福の会席コースです。

旬の食材を選定し季節を楽しむ「木の花」ならではの前菜や煮物などが、豊富に揃った美酒とあわせて味わえます。

黒毛和牛の石焼き付きディナーも!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」鰻会席 黒毛和牛の石焼き付きディナーも!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」鰻会席 続きを見る

鉄板焼「さがみ」仙台牛フェア

開催期間:開催中〜2024年8月26日(月)

コース名・価格:

・極上“仙台牛”ランチ 15,000円(税・サ込)

・日本名牛の旅“極上“仙台牛”フェアコース 30,000円(税・サ込)

提供店舗:鉄板焼「さがみ」

夏のスタミナ充填ににぴったりな、極上の銘柄牛を使用した「仙台牛フェア」を鉄板焼「さがみ」にて開催中。

霜降り最高位である「A-5」「B-5」ランクのみという、全国で唯一の超高級ブランド牛肉、仙台牛を宮城県の食材とともに楽しめる「極上“仙台牛”ランチ」や「日本名牛の旅 極上“仙台牛”コース」などが提供されています。

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」ビア & 森伊蔵パーティー

開催期間:開催中〜2024年9月30日(月)※平日限定

価格:9,000円(税・サ込)

提供店舗:スカイラウンジ「ベイ・ビュー」

横浜の夜景を一望できるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」

「ベイ・ビュー」にて、冷たい生ビールや各種クラフトビール、鹿児島県の幻の芋焼酎「森伊蔵」を使用したカクテルがこだわりのお料理と共に好きなだけ楽しめる「ビア & 森伊蔵 パーティー」を提供中。

森伊蔵ならではの甘みのあるまろやかな味わいと相性抜群な「鹿児島名物 さつま揚げ」や「鹿児島名物 山川漬」が堪能できる贅沢なプランです。

プレミアム焼酎と美食を楽しむ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」ビア & 森伊蔵 パーティー プレミアム焼酎と美食を楽しむ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」ビア & 森伊蔵 パーティー 続きを見る

バー「ベイ・ウエスト」フレッシュバジルとブルーチーズのマンゴーダイキリ/生ハムとマスカルポーネの白桃マルガリータ

提供期間:提供中〜2024年9月30日(月)

価格:各2,800円(税・サ込)

英国スタイルのトラディショナルなバー「ベイ・ウエスト」

書斎をモチーフにした、大人の隠れ家を思わせる空間です。

ホテルならではのゴージャスな雰囲気の中、バーテンダーが腕を振うこだわりのカクテル2種を紹介します。

生ハムとマスカルポーネの白桃マルガリータ

グラスの縁のソルトの代わりにドライの生ハムを添えた白桃マルガリータ。

まるで桃そのもののようなかわいらしい見た目の一杯です。

生ハムとカクテルのペアリングで次の一口が進む味わいを楽しめます。

フレッシュバジルとブルーチーズのマンゴーダイキリ

ブルーチーズのマイルドな味わいでカクテルに奥行きを与えた「フレッシュバジルとブルーチーズのマンゴーダイキリ」

バジルの清涼感溢れる夏にぴったりなダイキリです。

サマーエスケーププラン

販売期間:販売中〜2024年8月30日(金)

ホテルの客室で心ゆくまでリラックスした時間が過ごせる「サマーエスケーププラン」を販売中。

プランには、ホテル内で利用できる5,000円分のクレジットが含まれており、さまざまな楽しみ方で利用できます。

中国料理「彩龍」では、海の幸がたっぷり入った翡翠冷麺で、夏の味覚を堪能。

【実食レポ】蒸し鮑・蟹爪・海老を豪華にトッピング!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/彩龍「海の幸入り翡翠冷麺」 【実食レポ】蒸し鮑・蟹爪・海老を豪華にトッピング!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/彩龍「海の幸入り翡翠冷麺」 続きを見る

ラウンジ「シーウインド」では、プレミアムかき氷を味わいながら涼を取るひとときが過ごせます。

また、屋内プールで泳いだり、ペストリーショップ「ドーレ」で選んだサンドイッチやケーキをお部屋で楽しむこともできます。

涼しさと快適さを追求したホテルで、のんびりと自由な時間が過ごせるのも醍醐味です。

また、7月1日にリニューアルオープンした”Sheraton Fitness”には、自然光を十分に取り込んだ明るく開放的なプールや、テクノジム社製の最新トレーニングマシンを多数設置。

プールサイドのジャクジーや、上質なアメニティーを取り揃えたパウダールームでリラックスした時間が過ごせます。

ホテル公式PRアンバサダーラミレス夫妻監修のクロスフィット導入!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 「SHERATON FITNESS シェラトン フィットネス」 ホテル公式PRアンバサダーラミレス夫妻監修のクロスフィット導入!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 「SHERATON FITNESS シェラトン フィットネス」 続きを見る

猛暑緩和の取り組み「打ち水」を実施

開催日:2024年8月9日(金)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズは、横浜市西区が開催する「にしく打ち水大作戦2024」に参画し、8月9日に「打ち水」が実施されます。

夏を涼しく過ごす工夫の一つである、道や庭先に水をまく「打ち水」

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、夏の省エネ対策や地域貢献、SDGsを推進する想いのもと、「打ち水」を通して地域と共に、地球温暖化に対し、スタッフの方が取り組んでいきます。

猛暑をしのぎ、親子で楽しめる自由研究やホテルならではの“清涼”演出も実施される特別な企画が満載。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにて提供されている夏メニューやイベントの紹介でした☆

【実食レポ】夏を彩る果実2種!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」 【実食レポ】夏を彩る果実2種!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」 続きを見る

【実食レポ】12種のスイーツと贅沢パフェのオーダービュッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」 【実食レポ】12種のスイーツと贅沢パフェのオーダービュッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」 続きを見る

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “涼”を感じるひんやりメニューやビアパーティー!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏イベント」まとめ appeared first on Dtimes.