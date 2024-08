サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」と「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」がコラボした数量限定のコラボパッケージが登場。6つの絵柄が採用されている。「シナモロール」はサンリオが展開するキャラクター。「シナモロール」は作品名でキャラ単体の名は「シナモン」だが、キャラを指して「シナモロール」と呼ぶ場合もある。遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらった。2024年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得、5年連続1キープの超人気キャラだ。

「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」は、協同乳業が展開する、アイスでもシャーベットでもない、癖になるサクッと食感が魅力のヨーグルト。甘すぎず、適度な酸味で何度でも食べたくなるような絶妙な味わいに加え、1商品あたりのカロリーは100キロカロリーと「カロリーは気になるけれど、甘いものが食べたい」という方々にもおすすめだ。今回は「シナモロール」と「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」がコラボした数量限定パッケージが登場。今回のコラボパッケージのために描き下ろされたパッケージデザインには、シナモロールが様々な場面でフローズンヨーグルトを楽しんでいる様子が描き出されている。お友達のカプチーノ、みるくと一緒にフローズンヨーグルトを食べておしゃべりを楽しんだり、食べながらついついうたた寝をしてしまったり、フローズンヨーグルトの山を滑ったり!? 表情豊かなシナモロールたちの可愛さは必見だ。フローズンヨーグルトがキャラクターコラボを実施するのは今回が初。全種類集めたくなる可愛らしいデザインの「シナモロール」コラボパッケージを是非お楽しみいただきたい。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650908