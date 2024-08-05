23ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÈþµÓÁ´³«àÍÅ±ð¤Ê¥Þ¡¼¥á¥¤¥É»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà(23)¤¬àÍÅ±ð¤Ê¥Þ¡¼¥á¥¤¥É»Ñá¤Ë¡ª¡¡¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´¿´î¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMEiSSA¡×¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»³ÅÄ¤¬¡¢¿þ¤«¤éÈþµÓ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¡Ö#¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ê»³ÅÄ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤¿¾Ò²ð¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í‼︎¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤â¤¦À¤³¦ÊÑ¤¨¤ì¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ê°ÉÆà¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£