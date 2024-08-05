¥É¥ë±ß£±£´£²¡¥£±£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¹£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£²¡¥£±£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¹£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë±ß¤¬²¼Íî¡£144±ß¼êÁ°¿å½à¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¤¢¤È¡¢142.15ÉÕ¶á¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÆð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï141.70¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¿å½à¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.09Âæ³ä¤ì¤«¤éÂ¸µ¤Ç¤Ï1.0975¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìµ¤¤Ë1.10Âæ¤Ë¾è¤»¤ëÀª¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡142.17¡¡EUR/USD¡¡1.0962
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë±ß¤¬²¼Íî¡£144±ß¼êÁ°¿å½à¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¤¢¤È¡¢142.15ÉÕ¶á¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÆð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï141.70¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¿å½à¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.09Âæ³ä¤ì¤«¤éÂ¸µ¤Ç¤Ï1.0975¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìµ¤¤Ë1.10Âæ¤Ë¾è¤»¤ëÀª¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
USD/JPY¡¡142.17¡¡EUR/USD¡¡1.0962