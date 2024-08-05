Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤Î¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×³«»Ï¤« Ä¹Ï·¸ò¤¨·ÐºÑ¤Ê¤ÉµÄÏÀ
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤äÄ¹Ï·¤é¤¬²ÏËÌ¾Ê¤ÎÈò½ëÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ½ÅÍ×²ÝÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯²¼È¾´ü°Ê¹ß¤Î»ØÆ³Éô¤ÎÊý¸þÀ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¡Ö´é¡×Ìò¡¡Ãæ¹ñ¹ñËÉÁê¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ª½ñ¤Ê¤¯7¥«·î
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡¦¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ï4ÆüÉÕ¤Ç¡¢èñ´ñ¡Ê¥Ä¥¡¥¤¥Á¡¼¡Ë¡¦Ãæ±û½ñµ¶É½ñµ¤¬ËÌÂ×²Ï¤Ç¡¢¡Ö°¦¹ñÊ³Æ®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¸¤Ã¤¿¼«Á³²Ê³Ø¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤é¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£8·î¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±»æ¤¬ÅÁ¤¨¤ë½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î³°¸ò³èÆ°¤ä»ë»¡¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ÀÅ¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë·ÐºÑ¤ÎÊÑÄ´¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½¬»ØÆ³Éô¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÞ¤Ï7·î¤ÎÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè3²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê3ÃæÁ´²ñ¡Ë¤Ç¡¢¡Ö²þ³×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁ´ÌÌ¿¼²½¡×¤ÎÊýºö¤òÄê¤á¤¿¡£¤½¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯Æñ¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢Áê¼¡¤°¹¿¿åºÒ³²¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢°úÂà´´Éô¤â¸ò¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤ÇÂÐÎ©¤¬Â³¤¯ÊÆ¹ñ¤Ï11·î¤ËÂçÅýÎÎÁª¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¾ðÀª¤â¸«¿ø¤¨¡¢ÊÆ²¤¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡Ê¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¡Ë¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊËÌµþ¡áÈª½¡ÂÀÏº¡Ë