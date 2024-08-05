ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡È¤¢¤ÎÁª¼ê¡É¤Î³èÌö¤Ë¶½Ê³¡ª¡ÖÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¡¢Ê¿ÆüËèÄ«4»þ55Ê¬¡Á8»þ¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡£
ÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¡¢ËèÄ«¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Î7¿Í¡Ê»³ËÜÀãÇµ¡¢µª¿¿Ìí¡¢½»ÅÄ¼ÓÎ¤¡¢ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¡¢¿¹ÀéÀ²¡¢¹Ó°æÍýºé»Ò¡¢»°»³²ì»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸åËèÆü¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤È´¶Æ°¤ò¡×
7·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ¢Æü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ºØÆ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡ÖÆÃ¤Ëº£Ä«¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¤ÎËÙÊÆÁª¼ê¤ÈÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î»Ñ¤ËÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡£ÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¦ËÙÊÆÍºÅÍÁª¼ê¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Ãæ¹ñ¤ò²¼¤·¤ÆÆóÂç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤òÃ¥´Ô¤·¤¿ÂÎÁà¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¡£
µÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À·àÅª¤Ê°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤Ø¡£
ºØÆ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä!!¡¡¤³¤Î¸å¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¶¥µ»¤Ç¤É¤ó¤ÊÆ®¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤È´¶Æ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÆæ¤ÎºÙÄ¹¤¤È¢¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ1½µ´Ö¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¼í¤ê¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥á¥À¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª
7·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖºÙÄ¹¤¤È¢¡×¤ÎÈëÌ©¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥À¥ë¼øÍ¿¤ÎºÝ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎºÙÄ¹¤¤È¢¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¡È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ä¥Ñ¥ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹Ó°æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡Ö½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò±þ±ç¡ª
8·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶â¶ä¤ÎÆü¡×¤Ç¤·¤¿¡£
1928Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤À¤½¤¦¡£
8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ²Æº×¤ê SUMMER STATION¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª