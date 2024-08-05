¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤À¤±!? ¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØNOMEN¡Ê¥Î¡¼¥á¥ó¡Ë¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤¿
¿Íµ¤¤Î¡ØNOMEN¡Ê¥Î¡¼¥á¥ó¡Ë¥é¡¼¥á¥ó¥á¥ó¥Ì¥¥¹¡¼¥×¥À¥±¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ 162±ß/¥·¥Ó¿É¤Î¤ß ÀÇ¹þ194±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢ÌÍ¤òÈ´¤¤¤¿¥«¥Ã¥×·¿¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë¡£
°û¤ß²á¤®ËÉ»ß¤äÌë¿©¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÂÐºö¡¢ÆüÃæ¤Î±öÊ¬Êäµë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤´¤À¤·¾ßÌý¡×¡ÖÃÏ·ÜÉ÷¤·¤ª¡×¡ÖÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÏ·ÊÞ¤Î¤ß¤½¡×¤È¡Ö¥·¥Ó¿É¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£NOMEN Ï·ÊÞ¤Î¤ß¤½
¿®½£¤Î½ÏÀ®ÀÖÌ£Á¹¤ÈÇþÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ç»¸ü¤ÊÆÚ¥¬¥é¥¨¥¥¹¤ÈßäÀù¤´¤Þ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¥³¥¯¿¼¤¤¥¹¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï 42kcal¡£
¢£NOMEN ¥·¥Ó¿É
¥·¥Ó¤ì¤ë²ÖÜ¥¤È¿¼¤¤¿É¤ß¤ÎÅâ¿É»Ò¤ò¸ú¤«¤»¤¿¿ÉÌ£Á¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¡£ÆÚ¹ü¤ä¼Ñ´³¤·¤Î¿¼¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¿É¸ý¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢²ÖÜ¥Ëö¤¬ÊÌÅº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï 55kcal¡£
¢£¡ÖÃÏ·ÜÉ÷¤·¤ª¡×¤ò¤ª¤¿¤á¤·
º£²ó¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÃÏ·ÜÉ÷¤·¤ª¡×¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ËÅ·Æü±ö¤ò²Ã¤¨¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Á¥¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ê¡¢¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È°û¤á¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï 24kcal¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¿©ÍÑÌý»é¡¢¿©±ö¡¢¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹¡¢µû²ð¥¨¥¥¹¡¢ÌîºÚ¥¨¥¥¹¡¢¹ÚÊì¥¨¥¥¹¡¢º½Åü¡¢¤¬¤é¥¹¡¼¥×/Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¡¢ÁýÇ´ºÞ¡Ê²Ã¹©¥Ç¥ó¥×¥ó¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê´ÅÁð¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦¤µ¤Ð¡¦ÂçÆ¦¡¦·ÜÆù¡¦ÆÚÆù¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Éõ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥×¤òÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¤Î³°Â¦¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÖÀþ¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¤ÎÅòÎÌ¥é¥¤¥ó¤È¡¢¹õÀþ¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤¨¥é¥¤¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ëÅÀ¡£
ÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¿©»ö¤äÌë¿©ÍÑ¡¢¥é¥ó¥Á¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Ç»¤µ¤Ç³Ú¤·¤á¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤¨¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î¤ªÅò¤ÇÇ»¤¤Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÏåºÎï¤Êàèàá¿§¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
±öÊ¬¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢·Ü¥¬¥é¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡£°û¤ß¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤¿¤Î24kcal¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë°ïÉÊ¤À¡£
¡ÖÏ·ÊÞ¤Î¤ß¤½¡×¡Ö¥·¥Ó¿É¡×¡ÖÃÏ·ÜÉ÷¤·¤ª¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤Ä¡×¡Ö¤¢¤´¤À¤·¾ßÌý¡×¤âÅ¸³«¡£
¤ª¼ò¤òÆÝ¤ó¤À¸å¤ÎÄù¤á¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìë¿©¤Î¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥Ã¥×¼°¤Ç¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ÁÊª¤¬Íß¤·¤¤»þ¤ä¥é¥ó¥Á¤Î·ÈÂÓÍÑ¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¼òÈÎÅ¹¡¢±Ø¥Ê¥«¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤¢¤ß°õ¿©ÉÊ¹©¶È
¾¼ÏÂ27Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¡¦²ÈÄíÍÑ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×À½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò½Å¤Í¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£