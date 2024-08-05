ºÊ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÈÌÀ°Å¥¯¥Ã¥¥ê¡Ä¡Ö¹ë²ÚÁ¥¾å¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼«Ëý¡×¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¤ò½±¤¦ÀµÇ°¾ì¤È¡ÖÊü½Ð´íµ¡¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢³èÈ¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï£²ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤é¤È¹ë²ÚÁ¥¾å¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òºÅ¤¹ÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¶¶¤ÏÌîµå¤ÇµÕ¶¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î£³Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï£´²ó0/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æº£µ¨¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£·¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¼å¤µ¤È´Å¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÆþ¤ê£¹Ç¯ÌÜ¤Ç¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥¾å¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Êµå³¦OB¡Ë
¡¡ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÇÈÄÌî¤Ï¡¢
¡ÖÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Î£²µòÅÀ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³¤³°¤Ë¤â²È¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡¤ÈÆÝµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£É×¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥Á¥ó¤È»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÅÄÃæ¹¸¡Ë