●湘北高校バスケ部メンバー5人がフィギュアで登場!

エムアイシーは9月に、映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映を記念して、フィギュア「One and Only『SLAM DUNK』」シリーズ(全5種)を再販する。いずれも価格は5478円。「One and Only『SLAM DUNK』」シリーズは、湘北高校バスケ部メンバー5人を、「SLAM DUNK」の原作者である井上雄彦氏の徹底した監修による造形と彩色でフィギュア化した。

緻密な造形と顔にデジタル印刷を施すことで、繊細な表現を実現しており、全長160mm前後のコレクションしやすいサイズで、バスケットシューズ箱をイメージした新感覚パッケージで販売される。ラインアップは、「One and Only『SLAM DUNK』桜木花道」「One and Only『SLAM DUNK』流川楓」「One and Only『SLAM DUNK』三井寿」「One and Only『SLAM DUNK』宮城リョータ」「One and Only『SLAM DUNK』赤木剛憲」の全5種。