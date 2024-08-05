²ÃÆ£Ãã¡¡¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥Ú¥Ã¡ª¡×¤Ë¡Ö°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤è¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¹ðÇò¡¡¡ÖÄ¹¤µ¤ó¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£Ãã¡Ê81¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥Ú¥Ã¡ª¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¡ª¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¤â°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥²¥Å¥éÈï¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥Ó¥Ò¥²¤Ä¤±¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë´À¤«¤¤¤Æ¥Ò¥²¤¬³°¤ì¤Æ¤¯¤ó¤Î¤è¡£¤½¤ì¤òÍî¤Á¤Æ¤ó¤Î¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÉ¡¤Î²¼¤Ë»Ø¤ò2ËÜÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤µ¤ó¡Ê04Ç¯»àµî¡Ë¤«¤é¡Ö²ÃÆ£¤ªÁ°¼ÙËâ¤À¤³¤ì¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤³¤ì¡¢³°¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¤¤¤¤ä¡¢Ä¹¤µ¤óÅÜ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡È¥Ú¥Ã¡¢¥Ú¥Ã¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥Ú¥Ã¡ª¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¡ÖÄ¹¤µ¤ó¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÌÌÇò¤¤¡¢¤¢¤ì¤ä¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü²ÆµÙ¤ß¤ÎMC¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂåÂÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Îºä¾åÇ¦¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¤Û¤ÜÆüËÜÁ´¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£