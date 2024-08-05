³ËÍÞ»ß¤Ø6Æü¤Ï¹Åç¸¶Çú¤ÎÆü¡¡Ê¿ÏÂÀë¸À¡¢À¤³¦¾ðÀª¤Îº®ÌÂ»ØÅ¦
¡¡¹Åç¤Ï6Æü¡¢ÊÆ·³¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é79Ç¯¤Î¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç¸áÁ°8»þ¤«¤é¡Ö¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎî¼°¡¦Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°¡×¡ÊÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¡Ë¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ë¡£¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹¤ÏÊ¿ÏÂÀë¸À¤Ç¡¢À¤³¦¾ðÀª¤¬º®ÌÂ¤·¹ñ²È´Ö¤Îµ¿¿´°Åµ´¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£³ËÍÞ»ßÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë°ÙÀ¯¼Ô¤ËÀ¯ºöÅ¾´¹¤òÂ¥¤½¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Àë¸À¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¾ðÀª¤Î°²½¤Ë¸ÀµÚ¡£Áè¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÉÔ¿®´¶¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÌ±¼Ò²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¹ÔÆ°¤âÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯´ø¤òµá¤á¤ë¡£ÍèÇ¯3·î¤Î³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤·¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯ÄùÌó¹ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤Ï109¥«¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËÂåÉ½¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¡£7·î¤Î³µÍ×È¯É½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î115¥«¹ñ¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬Èù¸º¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç»Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÍýÍ³¤Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ò¾·ÂÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢Æó½Å´ð½à¤À¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£