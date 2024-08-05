¡¡²£ÉÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï£µÆü¡¢Âç±«¤ÈÍë¡¢ÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ï£¶ÆüÃë²á¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤ÏÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÅìÉô¡¢À¾Éô¤È¤â¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç£±»þ´Ö¤Ë£³£°¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡