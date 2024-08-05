¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥á¥ë¥È¡¢ÌµÎÏ¤Ë¶ì¤·¤à¡¡¥¢¥¯¥¢¤¬Èëºö¡©Âè17ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè2´ü¤ÎÂè6ÏÃ¡ÊÄÌ»»17ÏÃ¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û°¹ª¤ß´é¡ª¥á¥ë¥È¤ËÈëºöÅÁ¼ø¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè17ÏÃ¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¡ØÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡Ù½Ð±é¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥á¥ë¥È¤ÏÌµÎÏ¤Ê¼«Ê¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Øº£Æü¤¢¤Þ¡Ù¤Ç¤Î¸å²ù¤ò¥Ð¥Í¤ËÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¤¬¼ø¤±¤¿Èëºö¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¥´¥í¡¼¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ç»à¤ó¤À¥´¥í¡¼¤Ï¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2023Ç¯4·î¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤ÎÊª¸ì¤Ï2.5¼¡¸µÉñÂæ¡ØÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡ÙÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¡¦ÍÇÏ¤«¤Ê¡¦¹õÀî¤¢¤«¤Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û°¹ª¤ß´é¡ª¥á¥ë¥È¤ËÈëºöÅÁ¼ø¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè17ÏÃ¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¡ØÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡Ù½Ð±é¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥á¥ë¥È¤ÏÌµÎÏ¤Ê¼«Ê¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Øº£Æü¤¢¤Þ¡Ù¤Ç¤Î¸å²ù¤ò¥Ð¥Í¤ËÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¤¬¼ø¤±¤¿Èëºö¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¥´¥í¡¼¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ç»à¤ó¤À¥´¥í¡¼¤Ï¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2023Ç¯4·î¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤ÎÊª¸ì¤Ï2.5¼¡¸µÉñÂæ¡ØÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡ÙÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¡¦ÍÇÏ¤«¤Ê¡¦¹õÀî¤¢¤«¤Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£