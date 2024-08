理解度確認テストで不審なメールへの対応力を底上げ！縁マーケティング研究所／Knomak「標的型攻撃メール訓練実施代行サービス」

縁マーケティング研究所は今回、標的型攻撃メール訓練実施代行サービスの新しい形として、個々の従業員の不審なメールへの対応力を測る理解度確認テストを組み合わせたサービスを、Knomakと共同で2024年8月7日(水)にリリースします。

縁(えん)マーケティング研究所は今回、標的型攻撃メール訓練実施代行サービスの新しい形として、個々の従業員の不審なメールへの対応力を測る理解度確認テストを組み合わせたサービスを、Knomakと共同で2024年8月7日(水)にリリース。

「理解度確認テスト付き 標的型攻撃メール訓練実施サービス」(22万円(税込)〜)は、従来の標的型攻撃メール訓練では対応できなかった、訓練メールを開かない従業員の知識レベルの底上げにも着目したサービス。

サービスリリース日: 2024年8月7日(水)

サービス紹介URL :

理解度確認テスト付き 標的型攻撃メール訓練実施サービス

理解度確認テスト+標的型攻撃メール訓練

■新サービスの内容

今回リリースしたサービスは、標的型攻撃メール訓練の実施代行をサービスとして提供するだけでなく、不審なメールが届いた場合の適切な対処方法について個々の従業員がどれだけの知識を備えているか?を確認するオンラインの理解度確認テストをセットで提供するサービスとなります。

従業員の知識を試す理解度確認テストにより、訓練メールを開かないような人についても、不審なメールへの対応に関する知識をどの程度持ち合わせているのかを把握することができ、また、実戦力を試す標的型攻撃メール訓練の実施により、知識が実戦で役に立つほど身についているのかどうかを確認することができますので、従業員全員の知識の底上げと効果測定の両方を行いたいとお考えの企業様のニーズにマッチしたサービスとなります。

