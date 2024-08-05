¼òÅÄ»Ô¤ÎÃÇ¿å5Æü¸½ºß250¸ÍÍ¾¤ê¡¡»Ô¤¬Á´ÃÏ¶è¤Ç8·îÃæ¤ËÉüµì¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¼¨¤¹
¼òÅÄ»Ô¤Î250¸ÍÍ¾¤ê¤Ç¸½ºß¤âÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¤Ï5Æü¡¢Á´¤Æ¤ÎÃÏ¶è¤Ç8·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸½ºß¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿»ÔËÌÅìÉô¤ÎÂçÂôÃÏ¶è¤È¾ïÁµ»ûÃÏ¶è¡¢¤½¤ì¤ËÏ¼ÃÏ¶è¤Î°ìÉô¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ252¸Í¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌð¸ýÌÀ»Ò¼òÅÄ»ÔÄ¹¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÃÇ¿å¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃÇ¿å¤ÏÂçÂôÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¼çÍ×¤Ê¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤Ç²¾Àß¤Î¿åÆ»´É¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÉüµì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ïÁµ»ûÃÏ¶è¤ÈÏ¼ÃÏ¶è¤Î°ìÉô¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂçÂôÃÏ¶è¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£