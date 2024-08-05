ÎëÌÚ¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¡¡³ô²ÁµÞÍî¼õ¤±¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤é¤ËÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡5Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï4451±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤é¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡Ê¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÁê¾ì¤Î²¼ÍîÅù¤Î»Ô¾ìÊÑÆ°¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹´üÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï³ô²ÁµÞÍî¤ÎÇØ·Ê¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤äÊ¬»¶Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î³ô²ÁµÞÍî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶âÍ»Ä£Ä¹´±¤â´Þ¤á¤¿²ñµÄ¤ò³«¤¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»Ä£Æâ¤ä³°Éô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡Ê¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÁê¾ì¤Î²¼ÍîÅù¤Î»Ô¾ìÊÑÆ°¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹´üÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï³ô²ÁµÞÍî¤ÎÇØ·Ê¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤äÊ¬»¶Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î³ô²ÁµÞÍî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶âÍ»Ä£Ä¹´±¤â´Þ¤á¤¿²ñµÄ¤ò³«¤¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»Ä£Æâ¤ä³°Éô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£