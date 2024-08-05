ÙÇÃ×²ò·èµá¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¢ÅÔ¿´4±Ø¤Ë¡¡²£ÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î»Ù±çÃÄÂÎ
¡¡ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¤Î²ñ¡×¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤¬¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤òÁÊ¤¨¤ë°Õ¸«¹¹ð¤ÎÊü±Ç¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡JRÅìµþ¡¢¿·½É¡¢ÃÓÂÞ¡¢²£ÉÍ¤Î4±Ø¹½Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡ÊÅÅ»Ò´ÇÈÄ¡Ë¤Ç¡¢¸áÁ°5»þ¤«¤é¸áÁ°0»þ¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¹¹ð±ÇÁü¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ6Ê¬¤ª¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»È¤¤¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¹¹ð=2024Ç¯8·î5Æü¸á¸å1»þ15Ê¬¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤ÎJRÃÓÂÞ±Ø¡¢ËÌÌîÎ´°ì»£±Æ
¡¡±ÇÁü¤Ï15ÉÃ¡£¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬1972Ç¯¤´¤í¡¢²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤ËÉã¡¦¼¢¤µ¤ó¡Ê2020Ç¯»àµî¡Ë¤äÄï¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬06Ç¯¤ËÊÆµÄ²ñ¤ÇÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤òÁÊ¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Î·×2Ëç¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤á¤°¤ß¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»úËë¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¹¹ð¤Ï9·î1Æü¤Þ¤Ç¡£±ÇÁüº¸¾å¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¤Î²ñ¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£