ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズより、大ヒット公開中の映画『&ウルヴァリン』に登場したレディ・デッドプールが発売決定となった。ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」で開催中のイベント「デッドプール俺ちゃんストア」では、2024年8月6日(火)よりプロトタイプ(原型)を展示予定だ。

© 2024 MARVEL

『デッドプール&ウルヴァリン』に登場するレディ・デッドプールを全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規開発のマスクを着用したヘッドは、4種類の差し替え用眼部パーツを組み替えることによって、多彩な表情を演出することが可能だ。

© 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL

ブロンドのポニーテールは、ウール素材による植毛仕様でリアルに表現。レッドとブラックのカラーリングが特徴的なコスチュームは、細かな凹凸まで再現されたスーツ、デッドプールのマークがシルバーでデザインされたベルト、ヒールのあるブーツなど、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。ボディは新たに開発した素体を採用し、プロポーション抜群のスタイルを再現している。

武器として、刀2本、サブマシンガン2丁が付属。それぞれ背中の鞘や腰のホルスターに納めることができる。豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなシチュエーションを演出可能だ。

© 2024 MARVEL

さらに本アイテムには、前脚と頭が可動するドッグプール(ゴーグルなし)のフィギュアが付属。台座は、映画のロゴなどがデザインされた特別仕様となっている。

© 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL 商品概要 © 2024 MARVEL 発売:2024年12月予定 定価:45,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:40,500円(税込) サイズ:高さ約30cm 可動ポイント:30箇所 付属品(武器):刀(×2)、サブマシンガン(×2) 付属品(アクセサリー):ドッグプール、差し替え用眼部パーツ(×3セット)、差し替え用ハンドパーツ(×10)、特製台座 取扱い店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか() 「デッドプール俺ちゃんストア」 イベント概要 期間:2024年7月26日(金)~10月6日(日) 時間:11:00~19:00(最終入店時間18:30) 開催場所:ホットトイズフラッグシップ・ストア 「トイサピエンス」〒150-0001 東京都渋⾕区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル 1F 入場料:無料 URL:

