ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤éÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ëÅð¤ó¤À¤«¡¡ÀéÍÕ¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤é4¿ÍÂáÊá¡¡·²ÇÏ¡¦¾ÂÅÄ»Ô
Àè·î¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÇÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¼Ò°÷¡¦¿¼Ã«¿¿¸çÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤ÏÀè·î10ÆüÌë¤«¤é11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÇÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë¡¢3Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½êÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿4¿ÍÁÈ¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆ¼Àþ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¤ÎÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©¶ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£