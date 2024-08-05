³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯Í«Î¸¡×¡¡¹Åç¸©¡¢À¯ºöÄó¸ÀÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½
¡¡¹Åç¸©¤Ê¤É¤Ï5Æü¡¢³ËÊÝÍ¹ñ¤¬¹ñºÝ¹ç°Õ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·À¯ºöÄó¸À¤¹¤ëÊ¸½ñ¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤ÎÀøºßÅª¶¼°Ò¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡×¾ðÀª¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ò¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤«¤é¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤Ê·ÑÂ³¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅØÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³Ë¤ò½ä¤ëºòÇ¯¤Î³Æ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤ò¡Ö´í¸±¤Ê¸åÂà¤ÎÇ¯¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¡Ê1¡ËÊÝÍ¹ñ¤Ë¤è¤ë³Ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¶¯²½¡Ê2¡Ë³ËÊ¼´ï¤ÎÂçÉýÁý²Ã¤Î´í¸±À¡Ê3¡Ë³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¡½¤ò¡Ö½ÅÂç¤Ê·üÇ°¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³Ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÝÍ¹ñ¤Ë¡Ö³Ë¤ÎÀèÀ©ÉÔ»ÈÍÑ¡×À¯ºöºÎÍÑ¤È¡¢ÈóÊÝÍ¹ñ¤ò³Ë¹¶·â¤·¤Ê¤¤¡Ö¾Ã¶ËÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµá¤á¤¿¡£