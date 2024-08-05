ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£²£±¡¥£·¡ó¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¹â¤¤¿å½à¤Ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡21.70¡¡7.21¡¡22.12¡¡7.95
1MO¡¡15.37¡¡6.29¡¡15.09¡¡7.17
3MO¡¡12.40¡¡6.29¡¡12.17¡¡7.11
6MO¡¡11.05¡¡6.52¡¡10.91¡¡7.48
9MO¡¡10.39¡¡6.60¡¡10.51¡¡7.65
1YR¡¡9.93¡¡6.73¡¡10.08¡¡7.79
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡19.61¡¡12.84¡¡12.13
1MO¡¡14.41¡¡10.76¡¡9.09
3MO¡¡12.07¡¡10.21¡¡8.06
6MO¡¡11.09¡¡10.26¡¡7.91
9MO¡¡10.71¡¡10.14¡¡7.74
1YR¡¡10.44¡¡10.13¡¡7.75
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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