¹ë²Ú¤Ê·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤â¡ª³ø»³´Ñ¸÷¸ø¼Ò¡ÖBUSAN ONLY DAY in OSAKA 2024¡×

釜山観光公社「BUSAN ONLY DAY in OSAKA 2024」

イベント名:BUSAN ONLY DAY in OSAKA 2024

開催日時 :2024年8月11日(日)、8月12日(月) 11:00〜17:00

会場 :大阪コリアタウン K-EASTビル 韓テラス193

(大阪府大阪市生野区桃谷3-10-9 K-EASTビル1F)

アクセス :JR環状線「鶴橋」駅、近鉄「鶴橋」駅、地下鉄「鶴橋」徒歩15分

参加費 :無料

主催主管 :釜山広域市、釜山観光公社

協賛 :徳山食品、エアプサン、

サンスターライン(パンスタークルーズ)、ジンエアー、チェジュ航空、ティーウェイ航空

釜山広域市、釜山観光公社は2024年8月11日(日)から12日(月)の2日間、大阪コリアタウンにて釜山観光イベント「BUSAN ONLY DAY in OSAKA 2024」を開催!

■2024年も大阪コリアタウンにて釜山観光イベント開催!

昨年大阪コリアタウンで開催した、釜山観光広報イベント「BUSAN ONLY DAY」が2024年も開催!

2024年はイベント当日ブースを訪れた方の中から釜山観光アンケート回答者限定で豪華な景品が当たるガラポン抽選会(先着順)を行います。

また、SNSフォローしていただいた方には釜山オリジナルラベル飲料水のプレゼントキャンペーンも実施します。

【イベント内容】

(1)ガラポン抽選会(先着順) ※釜山観光アンケート回答者限定

イベント当日にイベント会場にて釜山観光アンケートに回答し提示

(2)飲料水プレゼントキャンペーン ※先着順で景品なくなり次第終了

イベント当日にInstagram(@visitbusan.jp)をフォローし提示

URL:

https://www.instagram.com/visitbusan.jp/

■釜山へのアクセス

現在、関西国際空港から金海国際空港(釜山)へはエアプサン、ジンエアー、チェジュ航空、ティーウェイ航空が運航しており、南港から釜山港へはパンスタードリームが運航しています。

■大阪⇔釜山間運航スケジュール

(大阪→釜山)

エアプサン BX123 11:00-12:25/BX125 14:00-15:30/

BX121 18:55-20:25 金・日 BX127 19:55-21:30

ジンエアー LJ254 17:20-18:45(10/27〜3/29 16:30-18:05)

10/27〜3/29午前便増便!LJ252 11:00-12:25

チェジュ航空 7C1351 10:35-12:10/7C1353 19:00-20:30

ティーウェイ航空 TW222 18:55-20:30 (水TW222 18:55-21:00)

パンスタードリーム 月・水 15:00-翌日10:00/金 17:00-翌日12:00

(釜山→大阪)

エアプサン BX124 8:35-10:05/BX126 11:30-13:00/

BX122 16:30-17:55 金・日 BX128 17:25-19:00

ジンエアー LJ253 15:05-16:20(10/27〜3/29 14:05-15:20)

10/27〜3/29午前便増便!LJ251 08:45-10:00

チェジュ航空 7C1352 08:20-09:45/7C1354 16:45-18:10

ティーウェイ航空 TW221 9:00-10:35

パンスタードリーム 日・火・木 15:00-翌日10:00

※上記スケジュール・機材は予告なく変更される場合があります。

