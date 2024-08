VISHは、2024年8月1日(木)をもって、同社が提供する幼稚園・保育園・認定こども園向けのICTシステム「園支援システム+バスキャッチ」の導入施設数が2,600施設(※解約・閉園を除く)を突破しました。

VISH「園支援システム+バスキャッチ」

園支援システム2,600施設突破

VISHは、2024年8月1日(木)をもって、同社が提供する幼稚園・保育園・認定こども園向けのICTシステム「園支援システム+バスキャッチ」の導入施設数が2,600施設(※解約・閉園を除く)を突破!

2010年12月にサービスを提供開始した「園支援システム+バスキャッチ」は、幼稚園・保育園・認定こども園のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するために開発されました。

先生方の日々の業務を効率化し、本来の幼児教育・保育に集中できる環境を提供することが私たちの使命です。

朝の忙しい時間帯には、欠席や遅刻、バス不要、預かり保育利用の電話対応が頻繁に発生します。

これに伴い、転記ミス・伝達ミスなどの精神的・事務的負担が発生することがあります。

また、通園バスの事故以降、子供たちへの見守りが重要視されています。

出席簿の欠席連絡の伝達・記入や年度末の指導要録作成も、同じ情報を複数の書類に転記することで負担が増しています。

これからの時代には、教育と保育の質を向上させるために、ノンコンタクトタイムの確保と効率化が求められています。

業務効率化と教育の質向上の両方に取り組み、先生方が本来力を注ぐべき業務に集中できるようサポートします。

■園支援システム+バスキャッチの充実した機能

(1) アプリで簡単連絡

保護者がスマホアプリで欠席連絡や預かり保育の予約を手軽に行えます。

これにより、朝の電話対応が大幅に削減され、先生たちは教育業務に集中できます。

欠席の連絡は自動的に出席簿にも反映されます。

(2) メール・アンケート・お知らせ配信

園だよりや行事予定をPDFでアプリに配信し、配布の手間を省きます。

保護者はスマートフォンで簡単に情報を得ることができ、日中忙しい保護者にとって大変便利です。

(3) バスの運行状況確認

送迎バスにGPS車載器を搭載し、保護者にリアルタイムのバス位置情報を提供します。

欠席や預かり保育の予約があると、自動的に運行表に転記され、先生方はバスの乗降状況を正確に把握できます。

これにより、置き去り事故防止やスムーズな送迎が実現されます。

(4) 預かり保育料の自動計算

保護者がタッチパネルで利用時刻を簡単に記録し、システムが自動的に集計・計算します。

これにより、複雑な料金計算が容易になり、保護者への請求処理がスムーズに行われます。

(5) 要録・保育計画のデータ作成

システムで指導要録や保育計画を作成し、協同作業や資料共有が容易になります。

教育現場の効率化を図り、先生たちはより多くの時間を子どもたちに割くことができます。

■園支援システム+バスキャッチの特長

◎対応施設の幅広さ

幼稚園・保育園から認定こども園まで、幅広い施設に対応しています。

多忙な教職員の業務負担軽減、保護者の連絡手段のデジタル化はもちろん、認定こども園の複雑な事務処理への対応、無償化の申請書類作成、様々な他社サービスとの連携など、業界の課題に対応したサービスを提供しています。

◎セキュリティ

VISHは、ISO27001(ISMS)を取得しており、高いセキュリティレベルを確保しています。

■導入準備はヒアリングでほぼ完了

「園支援システム+バスキャッチ」の導入は非常に簡単です。

専任担当者が各園のニーズに合わせた提案を行い、詳細なヒアリングを実施することで、導入準備はほぼ完了します。

夏休みの間にICT化に取り組むことで、ゆったりと落ち着いた環境でシステム導入が進められます。

■手軽に始められるシンプルプラン

「園支援システム+バスキャッチ」は、月額9,900円(税込)というシンプルなプランで、幅広い機能を気軽に始められます。

多忙な先生たちの業務負担を軽減し、より幼児教育の質の向上に専念できる環境を整えます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幼稚園・保育園・認定こども園の業務を効率化!VISH「園支援システム+バスキャッチ」 appeared first on Dtimes.