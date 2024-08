話題の日韓アーティストが愛知・常滑のビーチに集結！「WORLD MUSIC FESTIVAL」開催決定

多様な国籍のアーティストの音楽や各国のフードが一同に楽しめる音楽のイベント「WORLD MUSIC FESTIVAL」(以下、WMF)が、8月24日と25日の二日間にわたって開催される。スペシャル応援ゲストとして愛知県出身である松井珠理奈の出演が決定しているほか、日韓のアーティスト達が、愛知県常滑市のりんくうビーチで開催されるWMFに出演することが決定した。コンセプトはカワイイだけじゃなくカッコ良さ、エモさも兼ね備えた北川綾巴プロデュースの4人組のアイドルグループお願い‼️フルハウス、日韓合同アイドルバンドオーディション出場者等で構成され名古屋、東京を活動拠点にしている5人組バンドBlooMoon。独特な歌声と歌い回しが魅力の昭和感漂う今年デビューの新人アーティスト乃綾、D.TIONのリーダー・メインボーカルで2014年にソロデビューしたMAYJUN。IMFACTの元メンバーで現在ソロ活動中のテホと、「プロデュース101」シーズン2に出演し、RAINZのメンバーとして活動していたホン・ウンギで構成されたユニットTAEHO✕EUNK。メンバー全員がモデル出身・平均身長186cmの優れたスタイルとビジュアルを持つ韓国ボーイズバンド2Z(TU:ZI)、彼らとのコラボ歌唱が注目されるスペシャル応援ゲスト松井珠理奈まで7組が24日に出演する予定だ。

自らの魅力を最大限に生かしたセルフプロデュース力で大きな注目を集める、日韓合同ダンスボーカルグループORβITは、YUGOを除く6名での出演。関西出身3名と台湾出身1名で構成されたグループのBUGVELから、2名で構成されたユニットRAIRA&MAHIRO、韓国人ソロアーティスト2名によるユニットfrom20 X HELLO GLOOM。夢グループ主催の夢コンサートで唯一の韓国アーティスト・韓国ドラマ「美しき日々」の主題歌を歌うZERO、元Apeaceのメンバー、ウォンシクとスンヒョクによる韓国メンズユニットグループTMC。世界初フランチャイズユニットで、名古屋を中心に活動するお掃除ユニット名古屋CLEAR'S、名古屋・金山のLIVEハウス「CLUB SARU」で行われる定期公演「BOY STYLE Cafe」から生まれたボーイズユニットLITの7組に合わせ、MAYJUN、2Z(TU:ZI)、TAEHO✕EUNKIの3組が25日出演する。また、ワールドミュージックフェス恒例の世界中の国々のガチ料理の屋台販売では、会場限定フードが登場。今回はアメリカ(ハワイ)、韓国、台湾、コンゴ、セルビアの5ヶ国の本場のレシピを忠実に再現した料理がランチボックスで販売される。入場チケットとセットで購入すると通常より安く購入できる。

■フェスティバル情報

「第3回 WORLD MUSIC FESTIVAL 2024 Summer in 常滑りんくうビーチ」

【日時】

2024年8月24日〜25日



【会場】

常滑りんくうビーチ(愛知県常滑市りんくう町2丁目)



【出演者】

スペシャル応援ゲスト:松井珠理奈※24日のみの出演になります



<24日>

お願い‼️フルハウス

TAEHO x EUNKI

2Z(TU:ZI)

乃綾

BlooMoon

MAYJUN



<25日>

ORβIT※YUGOの出演はございません。

ZERO

TMC

TAEHO x EUNKI

2Z(TU:ZI)

名古屋CLEAR'S

from20 X HELLO GLOOM

MAYJUN

RAIRA&MAHIRO(BUGVEL)

LIT



※五十音順

※出演者情報は順次追加になります。

※イベントステージのタイムテーブルは後日発表



チケット予約はこちら



主催:株式会社 クリームエンタテインメント / Lapis Lazuli株式会社

協力:株式会社TIPS / 一般社団法人 国際音楽療法協会 / SENSE ENTERTAINMENT株式会社



<お問い合わせ>

クリームチケット



■関連リンク

「WORLD MUSIC FESTIVAL」公式サイト