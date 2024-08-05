ÊÝ¼éÍÑ¼ÖÎ¾Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡Ä¸¶°ø¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÝ¼éÍÑ¼ÖÎ¾Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
Àè·î22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÝ¼éÍÑ¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬¾×ÆÍÃ¦Àþ¤·°ìÉô¶è´Ö¤¬½ªÆü±¿µÙ¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿ºÕÀÐ±¿ÈÂ¼ÖÎ¾6Î¾¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Î¾¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÉôÉÊ¤ÎËàÌ×¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬JRÅì³¤¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥ÎÏ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤Ù¤ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÁ°Æü¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¼«ÂÎ¤â¡¢2010Ç¯¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£