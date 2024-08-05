ºë¶Ì¸©¤Îµ×´î»Ô¤Ê¤É¤ÇÉÔ¿³²Ð7·ïÁê¼¡¤°¡¡¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤â²Ð»ö¡¡Ï¢Â³Êü²Ð»ö·ï¤«
º£·î1Æü¤«¤é¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ê¤É¤Ç½»Âð¤ä¼Ö¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬7·ïÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÏ¢Â³Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¤¢¤¬¤ë±ê¡£¤¤Î¤¦¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤òÂª¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²Ð¸µ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬¼Ö¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ëºÝ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç³¥¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½»Âð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Ä
²Ð¸µ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤àÃËÀ
¡Ö¼Ö¤Ï¤³¤³¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÎÙ¤Ç¼Ö¤Ï´í¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¼Ö¤Ï²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÇ®¤Ç°ìÉôÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¡£²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼ê¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Ë½»¤àÃËÀ
¡Ö²Ð»ö¤À¤È»×¤¤¡¢¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿µ®½ÅÉÊ¤À¤±»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤¿¤¬¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£Æ¨¤²¤ë»þ¤Ë¸¼´Ø¤Î³¬ÃÊ¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤Ë¤Ï¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é¶á¤¤µ×´î»Ô¤Î½»Âð¤Ç¤â²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£²Ð¤¬½Ð¤Æ¤«¤é8»þ´ÖÈ¾¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¾Ç¤²¤¿¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¼Ö¤Ï¾Æ¤±¾Ç¤²¡¢¹üÁÈ¤ßÉôÊ¬¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¼Ö2Âæ¤È¥È¥é¥¯¥¿¡¼1Âæ¤Ê¤É¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö·ë¹½¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¿¤è¡£²»¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ²»¤·¤¿¡¢²¿²ó¤â¡£¤¹¤°¡¢¤³¤ì¤Ï²Ð¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢ÉÔ¿³²Ð¤À¤Ê¤È¡£¤¢¤½¤³²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ïº£·î1Æü¤«¤é¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤¦¤·¤¿²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ×´î»Ô¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë²³Àî»Ô¡¢°ËÆàÄ®¤ÎÈ¾·Â¤ª¤è¤½3¥¥í¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ7·ï¤ÎÉÔ¿³²Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á5·ï¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤«¤é4»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Âð¤ä¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢ÊªÃÖ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°4»þº¢¡¢ÍýÍÆÅ¹¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ä¡£
ÍýÍÆÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö²Ð¤¬¤Ü¡¼¤Ü¡¼¤Ü¡¼¤Ü¡¼Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¿Æ¤ÎÂå¤«¤é90²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£Í½Ìó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢Ä«Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤½¤·¤¿¤é²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë7·ï¤ÎÉÔ¿³²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£