¡ÚÂç³ØÀ¸¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ÛÅÐ¤ë¹â¤µ¤ÏÉÙ»Î»³°Ê¾å¡©¡¡²á¹ó¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¡ª
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!³ØÀ¸¥¹¥Ý¡½¥Ä¥¼¥ß¤Î×¢ÅÄè½»Ò¤Ç¤¹¡£10·î11¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2024¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬8·î2Æü¡¢JRÇîÂ¿±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2024¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÂçÊ¬¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³ØÀ¸Ìîµå¤ä¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Ï30ÅÙ°Ê¾å¤¢¤ê¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö°ìµ¤¤Ë´À¤¬¿á¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®µ¤¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¾Ò²ð¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¥³¡¼¥¹¤ò²èÌÌ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤°ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤Î·¹¼Ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ú¥À¥ë¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥µ¥É¥ë¤Î¹â¤µ¡£¥µ¥É¥ë¤ò1ÈÖÄã¤¯¤·¤Æ¤â¾è¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¡£¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶Áæ¤®»Ï¤á¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¬Áö¤ë½¡Áü»Ô¤Î³¤´ß¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ó¥°¥ó¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºäÆ»¤ËÆþ¤ë¤È°ìÊÑ¡£¥Ú¥À¥ë¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤êÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿µ÷Î¥¤Ï¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁæ¤®¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¥¥íÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¿¤¬¡¢Â©¤¬ÀÚ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Á¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»³³Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²á¹ó¤È¤Î¤³¤È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬1Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾å¤ë³ÍÆÀÉ¸¹â¡Ê¾å¤Ã¤¿¹â¤µ¤Î¹ç·×¡Ë¤¬ÉÙ»Î»³¤Î¹â¤µ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï²°³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤äÃÏ·Á¤Ê¤É¤¬¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈ¼«¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÆÃÄ§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÀ¨¤µ¤ò¼Â´¶¡£ÂÎ¸³»þ¤ËÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖVC FUKUOKA¡×¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¾Æî³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë