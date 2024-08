古いゲームのROMをハックして、修正したり共有したりする人によるファンコミュニティ「ROMHacking.net」が2024年8月1日に、活動の終了を発表しました。しかし、閉鎖の原因に関する創設者の説明と、サイトを存続させようとしたというボランティアチームの説明には矛盾があり、真相は闇の中となっています。Romhacking.net - Homehttps://www.romhacking.net/#article3074

Founder takes down the Nexus Mods of romhacking after 20 years because 'lines were crossed' by 'a most dishonest and hate filled group,' but others tell a different story | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/gaming-industry/founder-takes-down-the-nexus-mods-of-romhacking-after-20-years-because-lines-were-crossed-by-a-most-dishonest-and-hate-filled-group-but-others-tell-a-different-story/ROMHacking.netは20年の歴史を持つゲームのROMのハッキングサイトで、公開されていたデータには日本語版しか存在しないゲームの翻訳版や、原作は白黒のゲームのカラー版などがあります。23年の時を超えて「美少女戦士セーラームーン」のゲームをファンの手で完全にローカライズすることに成功 - GIGAZINEby allieweenROMHacking.netの創設者のNightcrawler氏は8月1日のブログ投稿で、「ここは20年近く続いた良サイトでしたが、さまざまな理由から、そろそろ終了する時が来たと考えました。このサイトは、当初やろうとしたことのほとんどすべてを達成し、それ以上の成果を上げています。間違いなく、このサイトはROMハッキングを永遠に変えました。その功績は色あせない遺産として残るでしょう」と述べて、閉鎖を宣言しました。Nightcrawler氏によると、ROMHacking.netはもともと急成長と巨大化により継続が難しくなっており、著作権侵害への法的対応などの負担も増大していたとのこと。そこで、Nightcrawler氏は2023年末ごろにサイトの閉鎖を決意しましたが、コミュニティ内から突然サイトを存続させるという申し出がありました。その意図に疑いを持ちながらも、Nightcrawler氏はそうした方がコミュニティのためだと思ってサイトの運営を委ねましたが、そこでトラブルが発生しました。このトラブルの具体的な経緯については言及されていませんが、Nightcrawler氏は「私は最も不誠実で憎悪に満ちたグループを発見しました。そのグループは、私の個人情報を流出させ、私を爆弾投下訓練の的のようにするための偽りに満ちた秘密の計画を立てていたのです。私はこれについて家族と話し合い、直ちにすべての関連サイトの運営を停止することにしました」と述べて、新しい運営グループによる個人攻撃が原因であると説明しています。長年にわたりコミュニティに尽くしながらも、個人攻撃によってサイトの閉鎖を余儀なくされたというNightcrawler氏には多くの同情の声が寄せられましたが、サイトの古参メンバーであるGideon Zhi氏はNightcrawler氏の説明に異議を唱えています。Zhi氏によると、Nightcrawler氏はサイトの後継者に非現実的な条件を設定し、そのような条件を満たせる人を積極的に探すこともしなかったとのこと。Nightcrawler氏はまた、サイトのバックエンドをAmazon Web Services S3のような最新のファイルサービスに移行してサイトの運営を効率化しようという試みも土壇場でひっくり返し、これによってボランティアチームとNightcrawler氏との協力関係に亀裂が入ってしまったそうです。Zhi氏は、ボランティアチームがNightcrawler氏の個人情報をさらしたことを否定しています。また、Nightcrawler氏が関係の断絶を宣言した元公式Discordサーバーの管理者であるSnarf氏も、「サイトのスタッフとDiscordのスタッフの間では、しばらく前から険悪な関係が続いており、Discordスタッフは既存サイトとその所有者との関係を絶つことも含めて今後の可能性を模索していましたが、今回の個人情報漏えいの告発と脅迫の示唆に深く困惑し、失望しています。私たちはこのような疑惑を断固として否定します」と述べました。トラブルの実態についての謎を残したまま、ROMHacking.netは事実上消滅しました。今後は、サイトのすべてのセクションが読み取り専用となり、データベースやダウンロードファイルなどはすべてInternet Archiveから公開されることになります。romhacking.net-20240801 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archivehttps://archive.org/details/romhacking.net-20240801Nightcrawler氏は最後のブログ投稿の末尾で「長年にわたり歯車を回し続け、明かりをともし続けてくれた多くのスタッフとコミュニティのメンバー全員に感謝します。ここで一緒に成し遂げた多くの成果を誇りに思います」と述べました。