¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÈÄ¹Ï·¡É¤ÎµìÍ§¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÀÄÇ¯¡É»þÂå¤ÎÁÇ´é¤È¡¢92Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤ÎÅÅÏÃ
¡ÖÂçÊÑ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡¼«¤é¤ò¡ÈÄ¹Ï·¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ½ÑÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂç´äµÁÌÀ¡Ê48¡Ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÇÏ½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢¼Â¤Ë92Ç¯¤Ö¤ê¡£Èá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï41¡¦5ºÐ¤Ç¡¢¼«¤é¤ò¡È½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÇÂç´ä¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¡£
¡Ö¤¤¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1²ó¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ø¸¤»³¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡ÙÂåÉ½¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÂç´ä¤ÈÆ±¤¸¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Çµ»¤òËá¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸µÇÏ½ÑÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ËÜ·ò»Ë¤µ¤ó¡£
¡¡º£²ó¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áí¹çÇÏ½Ñ¤Ï¡¢ÇÏ¤òÀµ³Î¤«¤ÄÈþ¤·¤¯±¿Æ°¤µ¤»¤ëÇÏ¾ìÇÏ½Ñ¡Ê¤Ð¤Ð¤Ð¤¸¤å¤Ä¡Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¾ã³²ÇÏ½Ñ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤ò¡¢1¿Í¤È1Æ¬¤ÎÇÏ¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¶¥µ»¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡¢1¥Á¡¼¥à3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¸ºÅÀ¹ç·×¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡È½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Ï7·î29Æü¤Ë¼ïÌÜºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÌÅçÎ´»°¤ÎÇÏ¤¬ÇÏÂÎ¸¡ºº¤òÄÌ²á¤Ç¤¤º¡¢20ÅÀ¤¬¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ï3°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤â¡¢ÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤È¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÇÏ½Ñ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òµòÅÀ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÇÏ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡¢ÇÏ¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£¤À¤«¤é¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±ºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹ËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡48ºÐ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ëÂç´ä¤À¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç5Âç²ñ¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÀÎ¤«¤éº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤ËÂ¤ò¤«¤±¤ë¡È¤¢¤Ö¤ß¡É¤ò³°¤·¤Æ¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÈà¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬
¡¡¤³¤ó¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢2¿Í¤ÇÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÇÏ½ÑÉô¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Âç´ä¤Ï¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡ÖÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤È¤¦¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£³¤³°¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡È¤¢¤È²¿²ó¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ½Ñ¤È¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤â¤«¤Ê¤êÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ»þ¤Ë¡¢½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç´ä¤«¤é¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡È¼¡¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼ê±©Àè¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¡¢Èà¤¬Íè¤¿¤é°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÅÚ»ºÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£