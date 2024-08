BCP訓練に活用できるボードゲーム型プログラム！イシュープラスデザイン「感染クラスター8」

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン(東京都文京区)は、2024年8月1日に、介護福祉施設向けボードゲーム型感染対策プログラム「感染クラスター8」をリリースしました。

4名の感染症・介護専門家監修のもと、デザインの専門家・issue+designと感染対策の専門家KISA2隊が共同開発。

研修を実施できるファシリテーター資格の提供と研修受託を開始しました。

「感染クラスター8」は、ボードゲームを通じて楽しく感染対策・BCP訓練を実施できるプログラムです。

これまでの座学研修とは異なり、ゲーミフィケーションの手法を用い、ゲームをしながら自然に感染対策の知識を身につけることができます。

ゲーム終了後には、専門家のレクチャー動画を視聴し、学んだ内容をさらに深めることができます。

ゲームと動画の合計で約90分の研修が完了します。

本プログラムは下記の2パターンで活用できます

1. ファシリテーター資格の取得

各法人・施設の担当者が資格を取得し、ファシリテーターとして独自に研修を実施します。

研修実施記録の作成や感染対策指針を簡単に行えるウェブツールも付属し、購入してすぐに感染対策研修の実施、実施に伴う記録や、感染対策指針など必要な書類一式をナビゲーションに従い手軽に揃えることが可能です。

2. 研修依頼

イシュープラスデザインに研修を依頼し、実施します。

企画から運営まで全て依頼することができ、各法人・施設ごとの感染対策研修として活用できます。

現在オンラインプログラムのリリース準備をしており、一堂に会しての研修が難しい場合でもオンラインで実施が可能です。

■開発の背景 〜介護福祉施設で蔓延する新型感染症〜

2019年12月初旬に発生したコロナウイルス感染症は世界中に大きな混乱を与え、累計感染者数約7億7,500万人、累計死亡者数約700万人という未曾有の被害が生まれました。

令和5年には5類感染症として位置付けられましたが、介護施設での感染クラスターはいまだ大きな被害を与え続けています。

入居者の感染という直接的な被害だけではなく、重症化による緊急搬送対応の増加や、職員の感染によるシフト編成の困難から生じるスタッフの過労、普段通りの活動が難しい中での入居者さんのADL(日常生活動作)の低下など、感染拡大による負の影響は複雑に連鎖していきます。

どうやって食い止めたらいいかがわからずひたすら頑張るしかない、現場でできる限りの感染対策をしていても対策が不十分だとご家族から指摘されてしまう、といった事態も加わり、感染クラスター状態の施設で働く職員の心身の疲労は計り知れません。

また、こういった状態が長く続くことで、職員の休職や離職といった問題にもつながり、施設の安定した経営に影響を及ぼす可能性も危惧されます。

令和3年度介護報酬改定により、介護福祉施設での感染対策が努力義務化されました。

令和6年からは、感染対策委員の設置、感染対策研修の実施、感染対策指針の策定、感染症BCPの作成・訓練など、各施設での感染対策が義務となっています。

これらの感染対策を実施していない場合、介護報酬の減算に繋がります。

(出典:令和3年度介護報酬改定の概要)

実際に感染対策の要点が知識として身に付く研修プログラムを一から準備すること、付随する諸記録の整備をすることには多大な労力がかかります。

研修実施から書類作成サポートまでがワンパッケージとなったこのツールを導入することで、研修準備にかかる工数を削減でき、本来注力するべき施設運営に力を注ぐことが可能になります。

コンテンツ1:感染クラスター対策シミュレーションゲーム

施設長が未知のウイルスに突如感染!設定の中で、ボードゲーム型のシミュレーションゲームを体験。

参加者は4人1組になって、施設内で感染クラスターを拡大させないために、何をすればいいかを考え、対話し、具体的な感染対策アクションを実施していきます。

ゲームの舞台は、どこにでもありそうな小さな介護施設。

個性のある入居者10名を職員6名で支えており、入居者に寄り添った丁寧なケアが評判の施設です。

とある日、施設長が咳が止まらない、熱っぽいと言い出しました。

風邪かな?と思い病院に行ってみると、未知のウイルス・キサツウイルスに罹患していることが分かりました。

コロナと同等の感染力を持ち、このままでは8日間で施設内の全員が罹患してしまいます。

さあ、大変!参加者は4人1組となり、施設で働くケアマネージャーや感染対策委員として施設での感染対策に取り組みます!全館消毒?手指消毒の徹底?ビニールカーテンの設置?レッドゾーン?あなたたちの行動で、施設での感染拡大状況が変わります!

コンテンツ2:専門家のレクチャー振り返り・動画

ゲーム終了後は、レクチャー動画を見て、ゲームを通じて得られた学びや気づきをより深めていきます。

講師は、介護福祉施設での対応専門家の金児大地先生(理学療法士/株式会社familink create 代表取締役)。

施設で陽性者が見つかった時から収束までにやるべきアクションやよくある間違いを紹介します。

また、有事の際でのチームビルディングやコミュニケーションなども、これまでの支援事例を踏まえて紹介します。

コンテンツ3:ウェブツールを活用した研修記録や指針の作成

感染対策が義務化になったことを踏まえ、来年以降は行政からの実施監査が行われます。

その際に、実施した感染対策研修の記録や各施設ごとの感染対策指針の提出を求められます。

記録・指針制作ウェブツールを使って、簡単にその書類を作成できます。

これらのプログラムは、社会課題解決・デザインの専門家であるissue+designと、感染対策・クラスター支援の専門家であるKISA2隊のコラボレーションにより企画・開発しました。

こんな方におすすめです

・感染対策研修を任されたが、どのように進めればよいかわからない方

・施設内で過去にクラスターが発生し、二度と同じことを繰り返したくないと考えている方

・自分の施設でも感染クラスターが起こるのではないかと心配している方

・感染対策研修の実施や受講記録の作成、対策指針の策定など、やるべきことが多すぎて困っている方

・座学中心の研修では効果が薄いと感じている方

活用方法1:ファシリテーター資格を取得する

ツールキットを用いた研修ができる、ファシリテーター資格を取得いただき、運営方法のレクチャーを受け自身で研修を実施できます。

初回にお届けするキットは対象人数4名のものですが、研修を受講される人数に応じ、追加キットの購入も可能です。

活用方法2:研修実施を依頼する

■リリース記念特別価格での提供(数量限定)

より多くの介護福祉施設で利用するために、今回はリリース記念特別価格でファシリテーター資格を提供します。

数量限定、上限に到達した場合、申し込みを締め切ります。

■リリース記念イベント

「感染クラスター8」のリリースを記念して、感染クラスター8を体験できるイベントを開催します。

下記の日程で、今回開発したプログラムを紹介する機会を用意しました。

大阪会場とオンラインでのハイブリッド開催となります。

<開催概要>

日時 : 2024年8月24日(土)14:00〜16:30 (受付開始 13:30)

場所 : アンピールホテル大阪

※オンラインはZoom配信となります

※ゲームプログラム体験は対面だけになりますので、

プログラム体験をご希望の方は大阪会場で参加してください。

参加費 : 無料

お申し込み:

https://cluster8.peatix.com

主催 : 特定非営利活動法人issue+design

一般社団法人KISA2隊

