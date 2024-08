¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²óÉüÎÏ¤Î³«È¯¤òÂ¥¿Ê¡ªÃóÆü¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Âç»È´Û¡¡ÇÀÌ³Éô¡ÖMAHA 2024¡×

駐日マレーシア大使館 農務部は、2024年9月11日から22日まで、MAHA(マレーシア農業、園芸&アグロツーリズム展示会)がマレーシアのMAEPSで開催されます。

駐日マレーシア大使館 農務部「MAHA 2024」

<MAHA 2024 概要>

イベント名:MAHA 2024 (マレーシア農業、園芸&アグロツーリズム展示会)

日時 :2024年9月11日〜22日

(9月11〜13日は、限られた業界関係者のみを対象としたトレードショー)

会場 :MAEPS, マレーシア

駐日マレーシア大使館 農務部は、2024年9月11日から22日まで、MAHA(マレーシア農業、園芸&アグロツーリズム展示会)がマレーシアのMAEPSで開催!

MAHA 2024は、2024年100周年を迎えます。

MAHAは、マレーシア最大の農業展示会で、マレーシア農業食糧安全保障省(MAFS)が主催し、隔年で開催されます。

MAHA 2024は、MAHA 100周年記念、農業、持続可能性、人材、テクノロジー、アグロツーリズム、MAHA Go Globalと投資に焦点を置いています。

「夢が咲く明日を収穫する」をテーマとするMAHA 2024は、国際的な参加を増やし、食糧安全保障分野における回復力の開発を促進し、若者が農業業界を収入源として考えられるためのイベントを目指しています。

入場料:無料

<MAHA 2022の成果>

前回のMAHA 2022は、パンデミック後の制限のため、フィジカルとオンライン展示会の両方を備えたハイブリッド形式で実施されました。

このような特殊な状況下でも、MAHA 2022には延べ120万人の来場者、25万人を超えるオンライン来場者を集めることができました。

MAHA 2022の様子

<MAHA 2024の目標>

2024年のMAHA 2024では、12日間で300万人の来場者を目標としています。

2024年9月11日から13日までの最初の3日間は、登録済みの業界関係者のみを対象としたトレードショーです。

9月14日から22日までは一般公開日となっており、どなたでも楽しめます。

これに加えて、MAHA 2024では、販売額4,000万リンギットと2,000社の出展を目標としています。

<MAHA Go Global>

MAHA Go Global イニシアチブは、MAHA 2024の新しい重要な要素の一つです。

MAHA Go Global イニシアチブの役割には、海外からの出展社が集まる展示場MAHA Go Global@ホールCと、業界関係者向けのビジネス アクセラレーション プログラムが含まれます。

MAFSは、世界中の省庁、国際的な農業、園芸、アグロツーリズム組織、商工会議所、関連組織との協力を通じて、より多くの国際企業の参加と貿易バイヤーを誘致することを目指しています。

MAHA Go Global

MAHA 2024は、日本の農業および食品業界関係の方々にとって、マレーシア又はマレーシアの同業者の方々と新たなビジネス、市場の見通し、投資機会を探求するための貴重なプラットフォームです。

<主催者>

マレーシア農業食糧安全保障省

Ministry of Agriculture and Food Security (MAFS) Malaysia

所在地: Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya, Malaysia

担当者: MAHA 事務局

Tel : +60-3-8870-1953

E-mail:

sekretariatmaha@kpkm.gov.my

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食糧安全保障分野における回復力の開発を促進!駐日マレーシア大使館 農務部「MAHA 2024」 appeared first on Dtimes.