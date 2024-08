豆蔵は、AWSジャパンが2024年7月22日より応募受付を開始した「AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム」にパートナーとして参画します。

豆蔵「AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム」

豆蔵は、本プログラムのスキームを活用することで、生成AIに関する人材開発、戦略立案、要件定義、モデル開発支援といった超上流工程から評価検証までの一貫した支援サービスを、迅速かつ低コストで提供されます。

利用者による生成AIの導入を促進し、ビジネス界における生成AIの実用化の加速に貢献します。

■背景・目的

近年、生成AIは驚異的なスピードで進化しており、いまやビジネス界において生成AIをいかに活用するかは重要な経営課題となっています。

豆蔵は、利用者の経営課題の解決を支援するため、生成AIに関する実績、知見、ノウハウを提供することを目的に本プログラムに参画。

■「AWSジャパン生成AI実用化推進プログラム」とは

AWSジャパンが応募受付を開始した本プログラムは、「モデル開発者」向けと「モデル利用者」向けの2種類で構成されます。

「モデル開発者」向けのプログラムでは、利用者独自のデータを活用し、ビジネスの目的に合わせたファインチューニング、継続的な事前学習、または新規モデル構築などの手法を用いて基盤モデル自体をカスタマイズすることで、ビジネス課題の解決に取り組む方を支援します。

「モデル利用者」向けのプログラムでは、公開されている基盤モデルを活用し、さまざまな手法によりモデルの応答をカスタマイズすることによってビジネス課題を解決する方を支援します。

