ÀÊÌÁûÆ°¤ÎÂæÏÑ½÷»Ò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¡ÈÉî¿«¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤¬ÇÈÌæ Å¨¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È°ÛÏÀ¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¾¡Íø¤Ë¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡Êº¸¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿¥¹¥¿¥Í¥Ð¡Ê±¦¡Ë¤Ï¡Ä¡£(C)Getty Images
¡¡²ù¤·¤µ¤«¡¢ÇÔËÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë²×Î©¤Á¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´¶¾ð¤Ë¤è¤ë²¿¤«¡¢¤«¡£¸ÞÎØ¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç¡¢¤¢¤ë½÷»Ò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¸«¤»¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°57¥¥íµé½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥¹¥¿¥Í¥Ð¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö»ØÆ³ÁÀ¤¤¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂà¶þ¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡×½ÀÆ»¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ü¥ÌäÂêÅÀü¥¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆ±°Õ¡ª¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡66¥¥íµé¤Î¥¤¥Þ¥Í¡¦¥±¥ê¥Õ¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤È¶¦¤ËÀÊÌÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤ë¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¹¥¿¥Í¥Ð¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶Ë²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¤Ë½Ð¤¿Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¡£½ªÈ×¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤òÊø¤·¤¤ì¤º¤Ë0-5¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¾¡¼Ô¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥¹¥¿¥Í¥Ð¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Î¡¼¡¢¥Î¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖXX¡×¤È»Ø¤Ç¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£²×Î©¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿Èà½÷¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖXX¡×¤È¤Ï¡¢½÷À¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÉ½µ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°Å¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¤ÏºòÇ¯¤Ë¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊIBA¡Ë¼çºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢ÀÊÌÅ¬³ÊÀ¸¡ºº¤Ç¡ÖXYÀ÷¿§ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥±¥ê¥Õ¤È¶¦¤ËIBA¤«¤é½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¶¥µ»»²²Ã»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ï¢ÌÁ¡ÊIOC¡Ë¤¬°å³ØÅª¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÃÇÄê¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬¡Ö½÷À¤È¤·¤Æµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÊÌÅ¬³ÊÀ¸¡ºº¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î»²Àï¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¡Ö»ä¤ÏXX¤Î½÷À¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥Í¥Ð¤Ë¹³µÄ¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊÆ»æ¡ØWashington Post¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¡¼¥Á¤Î¥Ü¥ê¥¹¥é¥Õ¡¦¥²¥ª¥ë¥®¥¨¥Õ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï°å¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥ó¤¬½Ð¾ì¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ò°Õ¸«¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ïº£²ó¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î½÷À¥Ü¥¯¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¸¡ºº¤ÇYÀ÷¿§ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥ê¥Õ¤È¶¦¤ËÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡£¡ÈµÕÉ÷¡É¤¬¿á¤¯Ãæ¤ÇÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]