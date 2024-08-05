¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×1ËçÆþ¤ê´Ì¤¬¡ÈÈ·¤ÎÆü¡É¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡¢4¿§¤Î´Ì¤Ë¡È½Õ²Æ½©Åß¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê
¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖËÅç²°¡×¤«¤é¡¢¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼ 1ËçÆþ´Ì¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯8·î10Æü(ÅÚ)¸ÂÄê¤Ç¡¢ËÅç²° ËÜÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¿§ºÌË¤«¤Ê¡ÈÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼ÀìÍÑ¡É´Ì¤Î¥»¥Ã¥È
¡ÈÈ·¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ËÅç²°¤Î¿Íµ¤²Û»Ò¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÅç²°¤¬¡ÈÈ·¤ÎÆü¡É¤ÈÄê¤á¤ë8·î10Æü¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É1ËçÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë»Å¾å¤²¤¿´Ì¤Î¥»¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅ»¤Ã¤¿Á´4´Ì¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÅç²°¤ÎÁÏ¶È130Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢³Æ´Ì¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡È½Õ²Æ½©Åß¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿§ºÌË¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
ËÅç²°¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼ 1ËçÆþ´Ì¥»¥Ã¥È¡×
ÈÎÇäÆü¡§2024Ç¯8·î10Æü(ÅÚ)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§ËÅç²° ËÜÅ¹¡¢ÆÃÀß²ñ¾ì¡¢ÂçÁ¥¥ë¥ß¥Í¥¦¥£¥ó¥°Å¹¡¢¤µ¤¤¤«²°²£¿Ü²ìÅ¹¡¢¤µ¤¤¤«²°Æ£ÂôÅ¹¡¢¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹¤Õ¤¸¤µ¤ïÅ¹¡¢¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾ÅÆîÅ¹¡¢¥é¥¹¥«Ê¿ÄÍÅ¹¡¢²£ÉÍüâÅç²°Å¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶Å¹¡¢ÆüµÈÅìµÞ¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼Å¹¡¢µþµÞÉ´²ßÅ¹¾åÂç²¬Å¹¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛÅ¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢¿·½ÉüâÅç²°Å¹¡¢ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°Å¹¡¢¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡¢¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¡¢ÅìµÞÉ´²ßÅ¹µÈ¾Í»ûÅ¹¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ShinQsÅì²£¤Î¤ì¤ó³¹Å¹¡¢¶ÌÀîüâÅç²°Å¹¡¢¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹Ä®ÅÄÅ¹¡¢ËÅç²°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§Å¹ÊÞÈÎÇä 2,500±ß¡¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ 3,100±ß
ÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÎÅ¹ÊÞÈÎÇä¡Ï¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×·¿¤Î´Ì 4¸Ä ¢¨³Æ´Ì¤Ë1Ëç¤º¤Ä¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×ÉõÆþ
¡¦¡Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ï¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×·¿¤Î´Ì 4¤Ä¡¢¡Ü¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×8ËçÈ¢Æþ ¢¨´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×ÉõÆþ¤Ê¤·
¡ÒËÜÅ¹¡¦ÆÃÀß²ñ¾ì¡Ó¢¨2024Ç¯8·î10Æü(ÅÚ)ÅöÆü
¢£ËÅç²° ËÜÅ¹
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¾®Ä®2-11-19
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á19:00
TEL¡§0467-25-0810
¢£¿à»ÒÊ¸²½¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë(ÆÃÀß²ñ¾ì)
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô¿à»Ò4-2-10
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30¡Á18:00
¢¨ËÅç²° ¿à»ÒÅ¹¤ÏÅöÆüµÙ¶È¡£
¢¨°ìÈÌ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÏÌµ¤·¡£
¢£ËÅç²°À½²Û ÂçÁ¥¹©¾ì(ÆÃÀß²ñ¾ì)
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô´äÀ¥1-2-15
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á17:00
¢¨°ìÈÌ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÏÌµ¤·¡£
¢£ËÅç²°À½²Û Å«ÅÄ¹©¾ì(ÆÃÀß²ñ¾ì)
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÅ«ÅÄ1-2-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á17:00
¢¨°ìÈÌ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÏÌµ¤·¡£
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢8·î10Æü(ÅÚ)8:10¡Á8·î11Æü(Æü)8:10¤ËÈÎÇä¡£¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢ÅþÃå¤Þ¤Ç2¤«·î°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×1ËçÆþ¤ê´Ì¤¬¡ÈÈ·¤ÎÆü¡É¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡¢4¿§¤Î´Ì¤Ë¡È½Õ²Æ½©Åß¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê