¡ÚÂîµå¡ÛÄÄÌ´¤Ë¡ÖÃæ»Ø¡×¡ÖÃÏ¹ö¤ØÍî¤Á¤í¡×¤ÎÇÍëÊ»¨¸À¤ÇÃæ¹ñ£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÂçÎÌ±Êµ×Åà·ë½èÊ¬
¡¡Âîµå½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÇÍëÊ»¨¸À¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÄÄÌ´¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤ò£´¡½£²¤Ç²¼¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Âîµå³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëÌµÅ¨½÷²¦¤ÎÂ¹¤ò¡¢Àï½Ñ¤ÈÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤ÇÄÄ¤¬¹¶Î¬¡£ºÆ¤Ó¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂ¹¤ÎÀ¼±ç¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£Â¹¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤ÇÂ¹¤ò±þ±ç¡£ÄÄ¤Ø¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢ÄÄ¤¬¾¡Íø·èÄê¸å¤Ë´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëË½µó¤Ë½Ð¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¶âÊÖ¤»¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿À¼±ç¤ò¤¹¤ë¤ª¤Ã¤«¤±·³ÃÄ¤¬ÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¡£¤·¤«¤·ÄÄ¤Ï²¦ÒØ碰¤È¤Î·ãÎõ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹Áè¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥Á¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Î²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ£Ó£Î£Ó¤Î¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Ç¤âÄÄÌ´¾¡Íø¤ËÉÔËþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½µó¡£¡ÖÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤í¡ª¡×¤ä¡Ö¼ö¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÍëÊ»¨¸À¤ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤ÎÌ´¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈðëîÃæ½ý¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ï£´Æü¡¢¡ÖÂîµå½÷»Ò·è¾¡¤Ç¡¢°ìÉô¤Î´ÑµÒ¤ÎÉÔÅ¬Àâ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°°Õ¤¢¤ë²±Â¬¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¹¶·â¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈ¯¸À¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî£²Æü´Ö¤Ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀðÆ°¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹Ô°Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ£±Ëü£²£°£°£°·ï°Ê¾å¤Î°ãË¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½üµî¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÆÃÄê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡Ö£³£°£°¤òÄ¶¤¨¤ë°ãË¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¿¼¹ïÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ±Êµ×¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡×¤È½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¡£ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£