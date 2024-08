ロケットラボ、日本の民間宇宙企業の小型SAR衛星を打ち上げ

ロケットラボは日本時間2024年8月3日に、エレクトロンロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた日本の民間宇宙企業の小型SAR衛星「StriX」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報:エレクトロン(Owl for One, One for Owl)

【▲ 小型SAR衛星「StriX」の想像図(Credit: 株式会社Synspective)】

■打ち上げ関連画像・映像

ロケット:エレクトロン(Electron)打ち上げ日時:日本時間 2024年8月3日1時39分【成功】発射場:ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場(ニュージーランド)ペイロード:小型SAR衛星「StriX」(5機目)

【出典: https://x.com/RocketLab/status/1819428179909791756】

文/sorae編集部 速報班