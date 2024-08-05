ロケットラボ、日本の民間宇宙企業の小型SAR衛星を打ち上げ
ロケットラボは日本時間2024年8月3日に、エレクトロンロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた日本の民間宇宙企業の小型SAR衛星「StriX」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
■打ち上げ情報：エレクトロン（Owl for One, One for Owl）ロケット：エレクトロン（Electron）打ち上げ日時：日本時間 2024年8月3日1時39分【成功】発射場：ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場（ニュージーランド）ペイロード：小型SAR衛星「StriX」（5機目）
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Image Credit: ロケットラボ, ロケットラボ - Owl For One, One For Owl株式会社Synspective - 自社5機目の小型SAR衛星、軌道投入に成功。アンテナの展開成功も確認。
文／sorae編集部 速報班