JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

8·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡×¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬8·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ì49¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢7Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡¦ÌÄÌç±²Ä¬¹â¹»¤ÏÃ¼Â¼¼·À»¼ç¾­¤¬¤¯¤¸¤ò°ú¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÌÄÌç±²Ä¬¹â¹»¡¢14ÈÖA¤Ç¤¹¡×

ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢ÌÄÌç±²Ä¬¹â¹»¤Ï¡¢8·î11Æü¡¢Âç²ñ5ÆüÌÜ¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇÀ¾ÅìµþÂåÉ½¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¶È¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê30²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¤Ç¤¹¡£

¡ÊÁá°ðÅÄ¼Â¶È¹â¹» ±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¼ç¾­¡Ë
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¹â¹»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡ÊÌÄÌç±²Ä¬¹â¹» Ã¼Â¼¼·À»¼ç¾­¡Ë
¡Ö¹â¹»Ì¾ÊÑ¹¹¸å¡¢1¾¡¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï1¾¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×