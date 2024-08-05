ÅðÂ±¡¦ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡¢¼Â¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦¥¢¥µ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡© ¡Á ÅÁÀâ¤ÎÂçÅ¥ËÀ¡¢¤½¤Î¼ÂÁü¤È¿¿Áê
¾ôÎÜÍþ¤ä²ÎÉñ´ì¤Î±éÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÅÁÀâ¤ÎÂçÅ¥ËÀ¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡£Èà¤¬¡Ö³øè§¤Ç¤Î·º¡×¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
Japaaan¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Þ±¦±ÒÌç¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Î»þÂå¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ±¦±ÒÌç¤Î½è·º °ìÍÛºØË¹ñ ²è¡ØÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¤È°ì»Ò¸ÞÏº»Ô¡Ù¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤¿»ËÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤º¤«¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎËÇ°×¾¦¥¢¥Ó¥é¡¦¥Ò¥í¥ó¤Î¡ØÆüËÜ²¦¹ñµ¡Ù¤ä¼ô³Ø¼Ô¡¦ÎÓÍå»³¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿¡ØË¿Ã½¨µÈÉè¡Ù¤Ë¤Ï¸Þ±¦±ÒÌç¤Î½è·º¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤é¸Þ±¦±ÒÌç¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¼Âºß¤·¡¢³øè§¤Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÅðÂ±¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Î·ºÈ³¤Îºß¤êÊý¤«¤é¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¡¢»Â¼óÄøÅÙ¤ÇºÑ¤àÏÃ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÃåÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸Þ±¦±ÒÌç¤ÎÁÇÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅðÂ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¸Þ±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÅðÂ±°Ê³°¤Ë¤â°Å»¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¿Ã½¨µÈ
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÃ°¸åµì»öµ¡Ê¤¿¤ó¤´¤¯¤¸¤¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Þ±¦±ÒÌç¤ÎÉã¡¦ÀÐÀî½¨Ìç¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤â¤È¤â¤È¾ë¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿ºÙÀîÍ©ºØ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍî¾ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉã¿Æ¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸Þ±¦±ÒÌç¤Ï½¨µÈ¤Î°Å»¦¤Îµ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬»öÁ°¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢½è·º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿¿Áê¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¸Þ±¦±ÒÌç¤Îºá¾õ¤¬¿ô¡¹¤ÎÀàÅð¤È¡¢Å·²¼¿Í¤Î°Å»¦Ì¤¿ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤à¤´¤¤½è·º¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀÐÀî¤ä¡¡ÉÍ¤Î¿¿º½¤Ï¿Ô¤¯¤ë¤È¤â¡¡À¤¤ËÅð¿Í¤Î¼ï¤Ï¿Ô¤¤»¤¸¡×
¸Þ±¦±ÒÌç¤¬¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Ë±Ó¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼À¤¤Î¶ç¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§²Ï¹ç ÆØ¡¡¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¿ÍÊª °¿Í»öÅµ¡Ù¡Ê2019¡¡¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë