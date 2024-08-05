¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ÎÀ¸¤Êý¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤Ç¡Èº¬¤Ï¤¤¤¤¥ä¥Ä¡É¥¥ã¥éÊø²õ¡Ä¡ÈÎ¢¤Î´é¡ÉÈ¯³Ð¤ÇÄÉÊü´íµ¡¡ª
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¡¢¡¢¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢ ¤³¤ì¤ÏÞ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤ó¡ª¡Õ
¡Ô±³¤Ç¤·¤ç¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ä¿®¤¸¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¦¡¦¡Õ
8·î5Æü¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÈáÃ²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Î¡ÈË½¸À¡É¤¬Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢8·î2Æü¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬¡¢¡Ô¤ä¤¹»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤Î¤Ç³§ Í¥¾¡¤Ç¡¼¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿X¤ÎÅê¹Æ¡£4Æü¸á¸å15»þÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ô¤ª¤Þ¤¨¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡¡Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¡¼¤¹¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬X¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4Æü¸á¸å11»þ18Ê¬¤Ë¤ä¤¹»Ò¤¬¡Ô¤È¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡Õ¤È°ì¸À¤À¤±X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¤½¤Î23Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÔËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó º£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤Î¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¾è¤Ã¼è¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢5Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ËÆâ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¯°Ê¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¼ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎCM¤Ë¤â´ïÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎË½¸À¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡×¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï´í¤Ö¤à¡£
¡ÖÀèÇÚ·ÝÇ½¿Í¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ë¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃÙ¹ïÊÊ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÂç¸æ½ê¤¿¤Á¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É½ÉñÂæ¤Ç¤Î¼ºÎé¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡È¥¥ã¥é¡É¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ê¤Î¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬¤â¤·»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾éÃÌ¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÊ¸î¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¡È·ù¤Ê¥ä¥Ä¡É¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¸å¤í½â¡É¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤âº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶È³¦¤«¤é°ìµ¤¤Ë´³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
X¾å¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ºÎé¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼ºÎé¤ÇÀ³Ê¤â¥¯¥½¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µÍ¤ó¤À¤ï¤Ê ¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÀº¬¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ï¤¿¤ÀÉÔ²÷¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óºÇ½é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î·ù¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¾Ð¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¤È¤«¸«¤Æ¤¿¤·¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¿¤±¤É¤â¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚ¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤«ÅÏ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¤Ï»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«¸À¤¦¤ÎËÜÅö¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ÎÀ¸¤Êý¤¸¤ã¤ó¡£¥Þ¥¸¤Ç¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ