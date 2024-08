オリジナルデザインのエコバッグ！ソニー・クリエイティブプロダクツ「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、チャールズ M. シュルツ原作のコミック「ピーナッツ」の人気キャラクターであるスヌーピーの誕生日である8月10日を祝い、2024年8月10日(土)から「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」を「ピーナッツ」公式ショップ各店で開催します。

ソニー・クリエイティブプロダクツは、チャールズ M. シュルツ原作のコミック「ピーナッツ」の人気キャラクターであるスヌーピーの誕生日である8月10日を祝い、2024年8月10日(土)から「スヌーピーのハッピーバースデープレゼントキャンペーン」を「ピーナッツ」公式ショップ各店で開催☆

キャンペーンでは、2024年8月10日(土)から対象となる「ピーナッツ」公式ショップ各店で税込み3,300円以上の購入のお客様にキャンペーンオリジナルデザインのエコバッグ(非売品)を1つプレゼント!

(各店舗での準備数に限りがあるため、無くなり次第終了となります。)

バースデー特設サイト:

https://www.snoopy.co.jp/birthday/

プレミアムトートバッグ(非売品)

【対象店舗】

・スヌーピータウンショップ各店

・おかいものSNOOPY

https://okaimono-snoopy.jp/

・ピーナッツ カフェ/ピーナッツ ダイナー

https://www.peanutscafe.jp/

・ピーナッツ ホテル

https://www.peanutshotel.jp/

・SNOOPY茶屋

https://www.snoopychaya.jp/

・SNOOPY Chocolat

・WOODSTOCK NEST

・Peanuts LIFE&TIMES

https://www.hankyu-dept.co.jp/nishinomiya/h/snoopy/index.html

・スヌーピーズサーフショップ沖縄店

https://snoopysurf.com/

【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しめます。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2024 Peanuts )

