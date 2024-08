Î¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¡ªBIGLOBE¡Ö²ÆµÙ¤ß¹ñÆâÎ¹¹ÔÆÃ½¸2024¡×

BIGLOBEは、国内・海外旅行情報、宿・ホテル予約サイト「BIGLOBE旅行(注1)」において「夏休み国内旅行特集2024」を公開中です。

BIGLOBEは、国内・海外旅行情報、宿・ホテル予約サイト「BIGLOBE旅行(注1)」において「夏休み国内旅行特集2024」を公開中。

「夏休み国内旅行特集2024」では、「人気の日程から探す」「テーマから探す」「ランキングから探す」「エリアから探す」の4つの検索方法で夏休みの旅行計画に役立つ情報を提供しており、「お盆休みに泊まれる」「ペットと泊まれる」など、旅行者のニーズにあったおすすめの宿泊施設を紹介しています

ほかにも、「高原・避暑地に泊まれる」「2024年全国花火大会・夏祭り特集」など、地域・イベントに合わせた宿泊施設の検索が可能となっています。

特集の概要は以下のとおりです。

1. 人気の日程から探す

小中学生の夏休み期間中など、予約の取りづらい期間も宿泊プランをまとめて検索できます。

2. テーマから探す

「海とプールの両方を楽しめる」「プールと温泉が楽しめる」「グランピングを楽しめる」「高原・避暑地に泊まれる」など、テーマ別で宿泊施設が検索できます。

3. 人気キーワードから探す

「オーシャンビュー」「家族旅行」「ペット」「オールインクルーシブ」など、宿泊施設をキーワードで検索できます。

4. お得なプラン・特集から探す

「タイムセールプラン」「特典付きプラン」など、お得なプランをまとめて検索できます。

5. 一緒に行く人から探す

「カップル・夫婦」「一人旅」「団体旅行」「3世代旅行」など、一緒に行く人にあわせたプランを検索できます。

6. エリアから探す

特集ページでは、都道府県を選択してからエリアを絞り込んで宿泊施設を検索できます。

7. ランキングから探す

BIGLOBE旅行の2023年7月1日〜8月31日の宿泊実績を基にした人気の宿泊施設ランキングを紹介。

観光地や人気テーマパーク近く、プール付きの宿などを紹介しています。

8. 人気ビーチ・スポットから探す

人気ビーチや観光スポット近くのおすすめ宿泊施設を検索できます。

BIGLOBE旅行では、希望する宿と宿泊条件を登録しておくと、予約済のプランより安い条件が出たり、キャンセル等で空室が出たときに通知メールが届くサービス「宿みっけ」を提供しています。

URL:

https://travel.biglobe.ne.jp/yado-mikke/about.html

今からでも夏休み中の希望する宿の候補を登録しておけばより安いプランが見つかる可能性があります。

予定日の直前までキャンセル待ちの空室通知が届く「宿みっけ」を、活用してみてください。

(注1)

楽天トラベル、JTBなど、大手宿泊予約サイト16社が提供する450万件以上の国内ホテル・旅館の宿泊プランを比較できる無料のWebサイトならびにアプリです。

iOS版

https://itunes.apple.com/jp/app/id393059669

Android(TM)版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.biglobe.travel.hotel

※記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

